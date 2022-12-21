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Ali Babacan'dan gençlere eğitim kartı ücretsiz internet vaadi

Ali Babacan'dan gençlere eğitim kartı ücretsiz internet vaadi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidara gelmeleri halinde eğitim kartı uygulamasını başlatacaklarını belirterek, "Yurt bulamayan ihtiyaç sahibi gençlere kira yardımı uygulamasını başlatacağız. Temel teknoloji ürünlerindeki vergileri aşağı çekeceğiz. Gençler için internet ücretsiz olacak." dedi.

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Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla "Gençlik Eylem Planı"nı açıkladı.

Siyasetin yeni bir soluğa ihtiyacı olduğunu, geçmişin hesaplaşmalarıyla, yarınlara ceza kesme devrini kapatma zamanının geldiğini belirten Babacan, plana ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Eğitimde, hukukta, işe girişte, sağlıkta fırsat eşitliğini sağlayacaklarını anlatan Babacan, şöyle devam etti:

"Eğitim masraflarının karşılanması için her türlü desteği vereceğiz. Eğitim kartı uygulamasını başlatacağız. Bu karta yüklenecek miktarlarla asgari eğitim ihtiyacını herkesin özgürce karşılayacağı bir fırsatı gençlere sunacağız. Her sene başında ihtiyacı olan öğrencilerin kartına belli bir bedel yatırılacak ve gençler harcamalarını bu kart ile yapacak. Nitelikli ve insan onuruna yaraşır yurtlar inşa edeceğiz. Gençler koğuş gibi yerlerde yaşamak zorunda kalmayacak. KYK yurtlarındaki giriş ve çıkış saati uygulamasını kaldıracağız. Yurt bulamayan ihtiyaç sahibi gençlere kira yardımı uygulamasını başlatacağız. Temel teknoloji ürünlerindeki vergileri aşağı çekeceğiz. Gençler için internet ücretsiz olacak."

Babacan, gençlere pasaportlarını ücretsiz vereceklerini, yurt dışına çıkışlarda gençlerden harç alınmayacağını vurguladı.

DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu da plana ilişkin bilgi verdi.

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