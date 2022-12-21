Altında çıldırtan yükseliş sürüyor! Dün 1075 liralar konuşuluyordu 21 Aralık 1088 lira oldu
Altın fiyatlarını takip etmek imkansız hale geldi. Dün hızla yükselen 1075 lira seviyesinde işlem gören altın akşam saatlerinde coştu ve 1090 lirayı gördü. 21 Aralık rakamları da belli oldu. Uzmanlara göre yükselişin devamı var.Abone ol
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.090 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 1.088 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.790 lira, Cumhuriyet altını da 7.260 liradan satılıyor.
Altın ons fiyatı
Altının ons fiyatı dün yüzde 1,7 artışla günü 1.817 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.813 dolardan işlem görüyor.
Uzmanlar ne diyor?
A Haber'de Döviz ve Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya altın fiyatlarına yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kapukaya şunları söyledi:
-Gram altın fiyatında yıl sonunda 1.100 TL seviyesinde kapanış görebiliriz. Dolayısıyla 1.075'de borcu olanlar o seviyeyi kollayıp almalarını tavsiye ediyoruz.
-Altında sert bir yükseliş görebiliriz. Fed faizi artırmayı bırakıp altın üzerinde baskısı azalırsa, altında sert bir yükseliş göreceğiz.