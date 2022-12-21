Asgari ücretle ilgili son dakika gelişmesi! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili görüşmelerin tıkanmasının ardınan açıklama yapıyor...

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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün üçüncü kez bir araya geldi. Türk-İş "9 bin TL'nin altında masaya oturmayız" resti çekti.

Bakan Bilgin'den açıklama geldi

Üç görüşmeden uzlaşma çıkmaması sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili olarak 4. toplantı ne zaman olur sorusuna, "Henüz belli değil. Maalesef dünkü toplantıda sonuçlanmadı, görüşmeler devam ediyor" yanıtı verdi.

Kabine sonrası açıklanması bekleniyor

Asgari ücretin 4. toplantı sonrası açıklanması bekleniyor. Ancak asgari ücret 4. toplantı tarihi henüz duyurulmadı. Ayrıca asgari ücretin 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı sonrası açıklanacağı da söylentiler arasında yer alıyor.