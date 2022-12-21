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Türkiye'ye ayrılacak hac kotası için tarih belli oldu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'ye ayrılacak hac kotası için tarih belli oldu!

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın 2023 yılı için Türkiye'deki hacı adaylarına ayıracağı kota 9 Ocak'ta belli olacak.

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Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hac ibadetini yerine getirdi. Kovid-19'dan kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla 2023'te hacca daha çok kişinin gitmesi bekleniyor.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş, 9 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde (Bakan Tevfik er-Rabi ile) 2023 Hac Protokolü'nü imzalayacak. Bu toplantıda ülkemizin hac kotası netleşecek. Toplantıda yaş sınırının olup olmayacağı karara bağlanacak. Aşı konusunda da bütün belirsizlikler ortadan kalkacak." diye konuştu.

Bircan, 2023'te yapılacak hac ile ilgili bütün kısıtlamaların kaldırılmasını temenni ettiğini belirtti.

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