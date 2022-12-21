Ozan Tufan Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz talip çıktı

Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Milli oyuncu Süper Lig'e geri dönüş yapıyor. Şenol Güneş'in de olumlu bakmasıyla Beşiktaş'ın devre arası Ozan Tufan'ı kadroya katmak istediği öğrenildi.

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Ara transfer dönemine çok kısa bir süre kalırken sürpriz transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Süper Lig'in dev takımları kadrolarını güçlendirmek adına hamlelerini yapmaya başladı.

Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan yeniden transfer gündemine girdi. Milli futbolcu için Süper Lig'in devi talip oldu.

3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Hull City'e transfer olan Ozan Tufan bu sezon 20 maçta forma giydi ve 4 gol kaydetti. Hull City'de ilk 11'in değişmez ismi olan milli futbolcu transfer gündemine girdi.

Dünya Kupası'ndan sonra Beşiktaş hızlı başlangıç istiyor

Bu sezona Valerien Ismael ile başlayan fakat daha sonra Şenol Güneş ile devam etme kararı alan Beşiktaş, Dünya Kupası arasından sonra lige güçlü bir şekilde başlamak istiyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine kadar olan 6 maçlık süreci sağlıklı şekilde atlatıp ardından takıma en az iki takviye yaptırarak kadroyu güçlendirmeyi planlıyor.

Masuaku ile yollar ayrılacak

Takımdan gönderilmesi düşünülen Arthur Masuaku yerine bir sol bek almak isteyen Şenol Güneş, ikinci takviyeyi orta sahaya düşünüyor.

West Ham'dan büyük umutlarla transfer edilen Arthur Masuaku bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Defansif anlamda istenilen performansı gösteremeyen oyuncu artık kadroda düşünülmüyor. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.

Şenol Güneş Ozan'ı düşünüyor

Tecrübeli teknik adamın Bursaspor'u çalıştırırken yıldızını parlattığı, milli takımdan da öğrencisi olan Ozan Tufan'ı düşündüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'den Championship ekibi Hull City'ye sezon başında 3.5 milyon Euro'ya transfer olan deneyimli futbolcu, takımının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Bu nedenle Hull City, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak göndermeye olumlu bakmıyor. Ancak İngiliz ekibinin de Masuaku ile ilgilenmesi, transferin gerçekleşmesi halinde eli güçlendirecek.

Kaynak: Sabah