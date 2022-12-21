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Selahattin Demirtaş'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na çağrı: Tarihi fırsat heba edilmesin

Selahattin Demirtaş'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na çağrı: Tarihi fırsat heba edilmesin

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili anlaşamayan muhalefete herkesi fedakarlık yapmaya çağırdı. Demirtaş, "İçinde bulunduğumuz kritik döneme yetki veya koltuk paylaşımı olarak bakmak, tarihi fırsatı heba etmektir." dedi.

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Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP ile İYİ Parti arasındaki kriz sürüyor. Kılıçdaroğlu büyükşehir "belediye başkanları görevinin başında" derken Akşener ve kurmayları "kazanacak aday" vurgusu yapmaya devam ediyor. 

Akşener'in "İmamoğlu ve Yavaş'a hayır" demeyiz açıklamalarıyla ilgili Kılıçdaroğlu’nun “Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı” sözleri İYİ Parti'ye mesaj olarak okundu.

"Fırsat heba edilmesin"

Mahkemenin İmamoğlu kararı sonrası yaşananlar İYİ Parti ile CHP arasında sorun iddialarını gündeme getirirken, çok sayıda suçtan cezaevinde yatan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan taraflara "fırsatı kaçırmayalım" çağrısı geldi.

Demirtaş, herkesin sorumluluk alarak fedakârlık yapması gerektiğini söyledi.

"Fedakârlık yapmakla görevliyiz"

Twitter'dan açıklama yapan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kritik dönemde, demokrasiye yürekten inanan her siyasi aktör, devletin yeniden inşasında görev ve sorumluluk almalıdır. Kimsenin kimseyi dışlama lüksü yoktur.

Siyasi yasak veya kapatılma tehdidi altında olanlar dahil her siyasi aktörün, ülkenin demokrasiye geçmesi için seçim öncesinde veya sonrasında kendisine düşecek görevlere hazır olması gerekir.

İçinde bulunduğumuz kritik döneme yetki veya koltuk paylaşımı olarak bakmak, tarihi fırsatı heba etmektir. Türkiye Cumhuriyeti hepimizindir, dolayısıyla hepimiz sorumluluk alarak halkın yararı için fedakârlık yapmakla görevliyiz.

Koltuk hayallerinin değil, özgürlük ideallerinin peşinde koşmak halka karşı onur borcumuzdur.

Geleceği sağlıklı şekilde inşa etmenin biricik yolu, tam demokrasiyi kurumsal hale getirmektir. Bu nedenle, demokrasiye inanmış tüm partiler ve siyasi liderler bu sürecin doğal parçasıdırlar. Artık kısır tartışmalara son verip canla başla çalışmak gerekir.

Şimdi dışlama değil, ilkeler etrafında buluşma ve kucaklaşma zamanıdır. Bu yaklaşımla herkes kazanacak, 85 milyon kazanacak. Selamlar, sevgiler…" 

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