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Çağrı merkezini 2 ayda 22 bin 217 kez aradı! O kadına para cezası verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çağrı merkezini 2 ayda 22 bin 217 kez aradı! O kadına para cezası verildi

 ADIYAMAN'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 2 ayda 22 bin 217 defa arayarak hattı meşgul eden kişiye para cezası verildi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün kadın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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Kentte bir kadın sim kartı olmayan ve IMEI kaydı bulunmayan gümrük kaçağı cep telefonu ile 14 Ekim-14 Aralık arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 22 bin 217 defa aradı.

Hattı meşgul eden kadını bulmak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin adresini tespit etti. Kadına 561 lira idari para cezası uygulandı.

Suç duyurusunda bulunulacak

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün kadın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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