BIST 5.453
DOLAR 18,67
EURO 19,86
ALTIN 1.089,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabah namazında öğrencilerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabah namazında öğrencilerle buluştu

Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) çerçevesinde Türkiye’de eğitim gören öğrencilerle Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde sabah namazını birlikte kılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, namazın ardından gençlerle sohbet etti.

Abone ol

Uluslararası İlahiyat Programı (UİP), Uluslararası İlahiyat Lisans Programı (UİLP), Dini Yüksek İhtisas Programı, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Programı (UAİHL) çerçevesinde Ankara’da eğitim görenlerin de aralarında bulunduğu öğrencilere Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namazın ardından gençlerle sohbet etti. Başkan Erbaş, ibadetlerin Müslümanların varlık sebebi olduğunu belirterek, “Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de, ‘Cinleri de insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım’ buyuruyor. İşte varlık sebebimizi hep birlikte yerine getirdik” dedi.

İnsanların yaratılış gayelerinden birinin de Allah tarafından imtihan edilmesi olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, “Rabbimiz Kur’an’da, ‘O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır' buyurmaktadır. O yüzden biz bu imtihanı kazanmak için çalışıyoruz, çabalıyoruz, gayret ediyoruz. Tıpkı dünyadaki imtihanları çalışmadan kazanamayacağımız gibi” diye konuştu.

“En büyük nimet İslam”

Erbaş, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (S.A.V.) kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinin adının İslam olduğunu belirterek, “Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz, ‘Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Din olarak İslam’ı seçtim’ buyuruyor. Size birisi; ‘Allah’ın senin üzerinde en büyük nimeti nedir’ diye sorsa, cevabınız ‘Müslüman olmuş olmaklığımızdır’ olmalı. En büyük nimet İslam. Diğer nimetler ondan sonra geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Allah hikmeti yani ilmi, irfanı, bilgiyi isteyene verir”

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Erbaş, “Tahsilinizi çok iyi yapın, vaktinizi iyi değerlendirin, çok okuyun, hikmet sahibi olmak ancak istemekle olur. Allah hikmeti yani ilmi, irfanı, bilgiyi isteyene verir. Ancak peygamberlere vahiy geldi. Peygamberler dışındaki herkes çalışmak, istemek zorunda. Rabbimiz ayet-i kerimede, ‘İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır’ buyurmaktadır. Bunu zaten yaşayarak görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“İslam’ı en güzel şekilde temsil edin”

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının öğrencilere destek vermeye devam edeceğini söyleyerek, “Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan sizi destekliyoruz. Yeter ki sizler iyi yetişin, yeter ki sizler Din-i Mübin-i İslam’ı her yerde en güzel bir şekilde temsil edin. Müslüman temsilci, yani o Müslüman teslimiyetini en güzel bir şekilde gösteren insan demektir, Onun için bizim temsilcimiz iyi olursa tebliğimiz, davetimiz bereketli olur” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Çağrı merkezini 2 ayda 22 bin 217 kez aradı! O kadına para cezası verildi
Çağrı merkezini 2 ayda 22 bin 217 kez aradı! O kadına para cezası verildi
Ozan Tufan Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz talip çıktı
Ozan Tufan Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz talip çıktı
Selahattin Demirtaş'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na çağrı: Tarihi fırsat heba edilmesin
Selahattin Demirtaş'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na çağrı: Tarihi fırsat heba edilmesin
Bakan Nebati çok daha belirgin olacak dedi duyurdu: Enflasyonun boynunu kırdık
Bakan Nebati çok daha belirgin olacak dedi duyurdu: Enflasyonun boynunu kırdık
Bugün asgari ücret açıklanır mı komisyon toplantısı ne zaman? 2023 Asgari ücretinde 9 bin TL krizi
Bugün asgari ücret açıklanır mı komisyon toplantısı ne zaman? 2023 Asgari ücretinde 9 bin TL krizi
WhatsApp’ta yeni özellik: Silinen mesajlar geri yüklenebilecek
WhatsApp’ta yeni özellik: Silinen mesajlar geri yüklenebilecek
Bakanlık ilanı yayımlandı! Başvuru yapacaklar dikkat tarih açıklandı
Bakanlık ilanı yayımlandı! Başvuru yapacaklar dikkat tarih açıklandı
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda 25 proje için karar çıktı Kızılelma da var
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda 25 proje için karar çıktı Kızılelma da var
DAP'tan Levent'te lüksün ötesini sağlıkla buluşturan evler
DAP'tan Levent'te lüksün ötesini sağlıkla buluşturan evler
Mide bulantısı şikayetiyle gitti! Bursa'da 14 yaşındaki kızın böbreğinden çıktı
Mide bulantısı şikayetiyle gitti! Bursa'da 14 yaşındaki kızın böbreğinden çıktı
Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı
Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı
Sağlık çalışanları promosyonu belli oldu kaç para alacaklar? Maaşa bakılmadan ödenecek promosyon
Sağlık çalışanları promosyonu belli oldu kaç para alacaklar? Maaşa bakılmadan ödenecek promosyon