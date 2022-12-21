Bomba kulis! Ekrem İmamoğlu'nu görevden aldıracak yeni dava geliyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hapis ve siyasi yasak kararının şokunu atlatamadan ikinci bir davanın yolda olduğu iddia edildi. İmamoğlu hakkında "terör örgütleriyle iltisaklı kişileri işe alıp, onlara destek olduğu" gerekçesiyle yeni bir soruşturmanın başlatılacağı ve görevden alınacağı iddia edildi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak' davasında yerel mahkeme tarafından 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak kararı çıkmıştı. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ekrem İmamoğlu'nu görevden aldıracak ikinci bir davanın yolda olduğunu yazdı. Sarıkaya, yakın zamanda ikinci bir müfettişin görevlendirildiği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir inceleme başlatıldığına dair kulis bilgisini paylaştı. İşte Sarıkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki zirveyle ilgili yazdığı perde arkası kulis haberi...

Cumhurbaşkanı adaylığı hiç konuşulmadı

- Ankara’da yaklaşık üç saat kadar süren görüşme trafiği içinde Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylık konusunu hiç konuştu mu? Yakın çevrelerine aktardığına göre bu konu hiç ele alınmamış, daha çok dava ve gelebilecek soruşturma, kovuşturma ve mahkeme süreçleri üzerinde durulmuş.

İkinci dava üzerine konuşulmuş

- Özelikle de yeni bir davanın yolda olduğu konusu üzerinde yoğunlaşılmış. Anlattıklarına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uzun süre önce dile getirdiği, “belediye kadroları içinde terör ile iltisaklı kişilerin olduğuna” dönük iddiası üzerinden Büyükşehir Belediyesi bir soruşturma geçirmişti. Ancak herhangi bir olguya rastlanmadığı belirtilmişti.

105 belediye çalışanı terörle iltisaklı

. Ancak yakın zamanda ikinci bir müfettiş görevlendirilmiş ve Büyükşehir’de yeni bir inceleme başlatılmış. Yine iddialarına göre ikinci müfettiş 105 belediye çalışanını terörle iltisaklı bulduğunu belirten rapor vermiş.

Soruşturma başlatılıp görevinden alınacak

- Üzerinde durdukları böyle bir sürecin başlaması halinde İmamoğlu’nun terör örgütleriyle iltisaklı kişileri işe alıp, onlara destek olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılıp görevinden açığa alınması.

Ahmaktan alamaz ama terörden alır

- Bunun Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde olma ihtimali üzerinde de durulmuş. Hukukçular, “Ahmak…” sözünün kanun gereği belediyedeki göreviyle alakalı olmadığı için İçişleri Bakanı’nın açığa alma yetkisinin bulunmadığını anımsatmış. Ancak terör ile ilgili konularda Bakanlık yetkisinin bulunduğuna vurgu yapmış.

Altılı Masa ile kamuoyuna oynamak...

- Buna karşı nasıl bir siyasi taktik geliştirmeleri gerektiği üzerinde durulmuş. Beklenti 6’lı Masa ile de bağlantılı kalarak bu tür gelişmelere karşı kamuoyu oluşumunu sağlamak.