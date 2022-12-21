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HABER /  POLİTİKA

CHP'den 'asgari ücret temel ücrete dönüştü' tepkisi

CHP'den 'asgari ücret temel ücrete dönüştü' tepkisi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 8,5 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücretin, uygulanan politikalar nedeniyle temel ücrete dönüştüğünü savundu.

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Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümünün uzatıldığını öne sürdü.

TBMM Genel Kurulunun haftaya çalışmayacağını, dolayısıyla emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümünün seneye kaldığını söyleyen Gürer, taşeronlara ilişkin de bir kanun teklifinin hala Meclise sunulmadığını dile getirdi.

8,5 milyon insanı doğrudan etkileyen asgari ücretin, "uygulanan politikalar nedeniyle temel ücrete dönüştüğünü" ifade eden Gürer, geçen sene açıklanan asgari ücretin fiyat artışlarına 3 ay direnebildiğini iddia etti.

Gürer, "Kira, gıda, yiyecek, ulaşım, aydınlanma, ısınma giderlerinin artması, asgari ücretle yaşamı zorlaştırdı. Olumsuzlukların ortadan kaldırılması, asgari ücretin alım gücünün artırılmasıyla olur." diye konuştu.

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