Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş enflasyon mesajı: Önümüzdeki aylarda tepetaklak aşağıya inecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-2023 yılı merkezi yönetim bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu bütçeyi de milletin bütçesi olarak hazırladık öyle de uygulayacağız. Görüşmelerde muhalefet partileri kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir.

-2023 yılı için 4.4 trilyon geliri 3.8 trilyon gideri olan bütçeyi milletimize kazandırdık. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla vatandaşımızı sosyal destek şemsiyemizin altına alacağız.

-Dünya çapında dev projeleri hayata geçirdik. Enerjide kurulu gücümüzü 3 katından fazla artırarak 103 bin megavatın üzerine çıkardık Avrupa doğal gazda felaketler yaşıyor. Doğal gazı 81 il dahil yaygınlaştırdık. Enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız.

-Önümüzdeki dönemde üretimi ve ihracatı teşvik ederek sanayimizi daha da güçlendireceğiz. 500 bin konut, 1 milyon konut amaçlı arsa 50 bin iş yeri projesi ile vatandaşlarımızı ev ve iş yeri sahibi yapmayı sürdüreceğiz. Yeni yöntemlerle tarım üretimini artırmaya çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.

-Birileri kendi içlerindeki kavgayı, itişmeyi, hırsı sürekli bize saldırarak gizlemeye saklamaya çalışsın. Milletimiz hakkaniyet tartısına çıkarmayı bilir. Biz yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuzda ilerledik.

- Küresel krizlerin ülkemize yansımaları sebebi ile ortaya çıkan sıkıntıların yavaş yavaş hafiflediğini görüyoruz. Dünya kriz dalgaları ile boğuşurken biz yatırım, istihdam, üretim, ihracat yolu ile büyüme noktasındaki hedeflerimize ulaştık ve ulaşıyoruz.

Enflasyon mesajı

-Yıl başından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fırsatçıların aç gözlülüğü sebebi ile eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz. Enflasyonu hızla düşürmenin önünde engel kalmadı. Önümüzdeki aylarda enflasyonun tepetaklak aşağıya ineceğine şahit olacağız.

-Ülkemizi dünyada hak ettiği seviyeye çıkarmanın eşiğine geldik. Milletimiz geçmişte defalarca seyrettiği filmi olmamış gibi yeniden karşımıza çıkartanlara cevabı sahada verecektir. Altılı masa yeniden yıkık dönük yapıya baktığında geleceği için kime güveneceğini gayet iyi bilir. Daha bismillah demeden altı kafadan altı ayrı sesin çıktığı herkesin birbirinin arasından iş çevirdiği bir garip masaya millet geleceğini teslim etmez.

Yine hakimlere hakaret gibi bireysel suçla ilgili yargılamayı ülkemizin siyasetini yönlendirmek için kullanan yabancılar mı arasınız. CHP'nin başındaki zat birbirinin gözünü oyma derecesine gelen şahısla ilgili baba-oğul gibiyiz diyor. Bunları duyunca biz de içimizden Bay Kemal oğluna sahip çık...Altılı masanın yanında kendine yol açmak için dolananların da ne dedikleri hangi oyunu çevirdikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakacağız.

Asgari ücret yarın açıklanacak

-Son dönemde ek göstermeden sözleşmelinin kadroya alınmasına kadar birçok konuyu gündemimizden çıkardık. Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları hal yoluna koyacağız. Asgari ücret konusunu yarın bakanımla görüşmeleri yapmak sureti ile açıklığa kavuşturacağız.

-İstiyoruz ki yatırımcı yatırım yapsın. İkide bir ağlamasın faizler yüksek demesin. Yüzde 9 haydi yatırım yap. İşsizlik deniliyor buyur yatırımdan sonra istihdam geliyor. Türkiye yıl sonu itibari ile 4-5 gibi büyüme ile yılı kapatacak.