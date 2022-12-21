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Çalıştığı fabrikadan telli duvaklı gelin çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çalıştığı fabrikadan telli duvaklı gelin çıktı

ZONGULDAK'ta ayakkabı üreten fabrikada çalışırken tanışan çift, evlenmek için kaçınca ailelerinin tepkisiyle karşılaştı. Patronlarının desteğiyle çalıştığı işyerinden gelinliğiyle çıkan Satiye Hatıl, "Patronum babam gibi. Buradan gelin olarak çıkmayı istedim" dedi. Çift, düğün sonrası ailesiyle de patronlarının desteğiyle yeniden görüşmeye başladı.

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Çaycuma ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Satiye Hatıl, Sefer Karagül'e ait ayakkabı üretim fabrikasında işe başladı. Burada 25 yaşındaki Soner Hatıl ile tanışarak hayatını birleştirmek istedi.

Soner Hatıl'ın evlilik için kaçma teklifini kabul eden genç kız, İstanbul'a kaçtı. Çift düğünlerini yapmak için memleketine geri döndüğünde ailesinin tepkisiyle karşılaştı. Düğün yapmak için patronu Sefer Karagül'den destek isteyen çift, çalıştıkları fabrikadan gelinlik ve damatlıklarıyla çıktı.

Mesai arkadaşlarının da destek verdiği gelinin kuşağını ise patronu Sefer Karagül bağladı. İşyeri sahibini adeta babası gibi gördüğünü söyleyen Satiye Hatıl, gelinliğiyle birlikte dikiş makinelerinin arasından alkışlarla nikah salonunun yolunu tuttu. Dünya evine girdikten sonra işyerinde çalışmaya devam eden çift, patronlarının da araya girmesiyle aileleriyle yeniden görüşmeye başladı.

Fabrikadan telli duvaklı çıktı

Eşiyle birbirini sevdiklerini ve kaçtıklarını anlatan 24 yaşındaki Satiye Hatıl "Burada çalışıyorduk beraber. Birbirimizi gördük, konuştuk. Sevdik ve kaçtık. Ailem ilk başta tepkiliydi ama şu anda her şey yolunda. Düğünümüz güzeldi. Burası da ailem zaten. Patronum babam gibi. Burada tanıştık sonuçta eşimle. Buradan gelin çıkmayı istedim" diye konuştu.
Eşinin çalıştığı fabrikadan gelinliğiyle çıkmak istediğini söylediğini anlatan 25 yaşındaki Soner Hatıl "Fabrikada tanıştık. Benim ailem de bilmiyordu kaçtığımı. Şu an mutluyuz. Atölyeden gelin çıkarttık eşim öyle istiyordu. Şimdi de ekmeğimizin peşindeyiz. Telli duvaklı gelinlikli olarak buradan gelin çıkarttık" dedi.

"Meslekte böyle bir şeyin yaşanması belki de ilktir"

Fabrika sahibi Sefer Karagül de şöyle dedi:
"Arkadaşlarımız burada çalışırken birbirlerini sevdiler. Soner gözümüzün önünden kızımızı kaçırdı. Daha sonraki süreçte ailelerin birbirine biraz kırgınlıkları oldu. Kızımız bizim yanımıza gelip atölyeden gelin olarak çıkmak istediğini söyledi. Düşündük, böyle karar verdik. Telli duvaklı olarak kızımızı buradan çıkarttık. Daha önce iki kızımı evlendirmiştim. Üçüncü kızımızı da evlendirince farklı oluyor tabi. Hele ki işyerinden gelin çıkartınca daha farklı oluyor. Bizim için çok güzel bir şey oldu. Meslekte belki de ilktir böyle bir şeyin yaşanması. O da bize nasip oldu. Artık tek temennimiz bu süreci mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdürmeleri."

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