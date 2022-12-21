Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurşun gibi sözler! Kılıçdaroğlu adaydır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünü AK Parti Grup toplantısında Ekrem İmamoğlu'nu kastederek, "Bay Kemal oğluna sahip çık, kendisine baka ebeveynler arıyor” dedi. İmamoğlu, "Mertçe mücadeleye davet ediyorum sayın Cumhurbaşkanını. Bizim bu büyük ailemizden, büyük muhalefet cephesinin oluşumundan insan eksiltmeye çalışmasın. İnsan eksiltmeye değil, mertçe mücadeleye davet ediyorum" dedi.

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Dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanelerinden ‘Haliç Tersanesi’ bu yıl 567. yaşını törenle kutlandı. İBB tarafından düzenlenen etkinlikte 5 elektrikli deniz taksisi de suya indirildi. Törenden sonra soruları yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün grup konuşmasında söylediği “Bay Kemal oğluna sahip çık, kendine başka ebeveynler arıyor” sözlerine cevap verdi.

CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaydır

İmamoğlu altılı masa özelinde devam eden adaylık tartışmaları için "Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır" dedi.

Demek ki ailesi içinde birliği kaybetti

“Bizde ayrı gayrı yok. Sayın Kılıçdaroğlu ailemizin lideri. Bizim bir aile oluşumuza, kuvvetli bağlarla sarılıyor olmamıza bu kadar ilgi gösteriyor olması garip. Demek ki kendi ailesi içerisinde bu birliği ve bu bütünlüğü kaybetmiş ki o alanda bile bizi kıskanıyor. Gözü hiçbir şey görmeyecek hale geldi ama biz çok sıkı bağlara sahibiz" diyen kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Babam kıskanır sanmıştım, Erdoğan kıskandı

"Hem CHP ailesi olarak genel başkanımla benim aramdaki ilişkiyi genel başkanın baba oğul ilişkisi olarak tarif etmesi benim için çok güzel bir duygu. Bunu bir tek babam kıskanır diye düşündüm fakat görüyorum ki kıskançlık duygusu sayın cumhurbaşkanında yüksek.

Görevden aldırmak isteyen bir dil...

"İstanbul’u devraldık, kıskançlığınız tavan yaptı. Her hamlemizde kıskançlığınız büyüyor. Kıskançlıkla yapılan hamleleriniz, saldırılarınız, bize müdahaleleriniz şimdi hukuk eliyle derece yükseltti. Görevden alınmak istenen dil ile bir nevi tehdit edilen bir pozisyonda sağlanmaya çalışılıyor. Bunların hiçbiri bizi korkutmaz. Korkma diye diye büyüyen bir nesiliz. İstiklal Marşı’mızın o ilk kelimesi korkma’yla başlar."

Kendisini mertçe mücadeleye çağırıyorum

"Asla korkmayız ama kendilerine şunu tavsiye ederim. Ben neredeyim şuanda Kasımpaşa'dayım. Kasımpaşa önemli bir yerdir. Yiğit delikanlıların olduğu bir semttir ve mertçe mücadele için hayatını ortaya koyan insanlar vardır. Böyle bir namı vardır. Ben buradan hem bir Kasımpaşalı olarak hem de hemşeri sayılırız. Mertçe mücadeleye davet ediyorum sayın Cumhurbaşkanını. Bizim bu büyük ailemizden, büyük muhalefet cephesinin oluşumundan insan eksiltmeye çalışmasın. İnsan eksiltmeye değil, mertçe mücadeleye davet ediyorum."

Devlet gücünü kullanarak sindirme çabası

"Bu elinizdeki devlet gücünü kullanarak insanları sindirme kavramından uzaklaşsınlar. Bunu da bir tek kendileri yapabilir. Lütfen yapsın. Bu işin yanlış olduğunu, bu işin doğru bir karar olmadığını çıkıp açıklamasını istiyorum. Bu işin istinaftan dönmesinin şart olduğunu çıkıp açıklamasını bekliyorum. Kendine yakışanı yapmış olur. Bıraksın bizim baba oğul ilişkimizi, kıskandığının farkındayım. Kıskanmaya devam etsin. Biz daha çok sarılacağız birbirimize. Bu mertliği bekliyorum ben.”