HDP'li 12 milletvekili Abdullah Öcalan için eylem yaptı! Öcalan'a işkence yapılıyormuş!

HDP’li milletvekilleri, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’a tecrit uygulandığı iddiasıyla Adalet Bakanlığı önünde eylem yaptı. HDP'li 12 milletvekili, bugünden sonra, sonuç alıncaya kadar Adalet Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını duyurdular.

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HDP’li milletvekillerinin PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulandığını söyledikleri tecride karşı eylem yaptı. HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Muş Milletvekili Şevin Coşkun, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk bugün Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi yapmak istedi.

Polis pazarlık sonucu izin verdi

Ellerinde “İmralı’da hukuk uygulansın”, “Tecrit insanlık suçudur” yazılı dövizlerle TBMM’den Adalet Bakanlığı önünü yürümek isteyen milletvekillerine izin verilmedi. Polisle yapılan pazarlık sonucunda, HDP’li milletvekillerin bakanlık yakınında açıklama yapmalarına müsaade edildi. HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, “Her geçen sene tecrit ağırlaştırılarak, 24 senedir Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit devam ettiriliyor. 2 seneye yakındır kendisinden hiçbir şekilde haber alınamıyor" iddiasında bulundu.

Abdullah Öcalan'ın sesi her duyulduğunda toplumsal barış hem de Türkiye’nin geleceği açısından umut verici olduğunu iddia eden HDP'li vekiller, "Tecrit, bir işkencedir. 2 yıla yakın bir süredir görüştürülmemesi, hiçbir şekilde iletişim kurulmaması, mutlak bir şekilde uygulanması insanlık suçudur. Hükümete, iktidara düşen, Öcalan’ı derhal avukatlarıyla görüştürmek ve bundan sonra da mevcut olan hukukun Öcalan’a da uygulanması gerekiyor" dediler.

Bugünden sonra her gün buradayız

Abdullah Öcalan'a yapılanlara bundan sonra tahammül göstermeyecekleri tehdidi savuran HDP milletvekilleri, "Bugünden sonra, sonuç alıncaya kadar Adalet Bakanlığı önünde yer alacağımızı belirtelim. Tecrit, günlük siyasete de malzeme ediyor. Tecride karşı mücadele ve İmralı’ya karşı yaklaşım, bizler açısından demokrasi, hukuk ve insan onuru ile doğrudan ilişkilidir.” dediler.