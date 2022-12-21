BIST 5.451
DOLAR 18,67
EURO 19,87
ALTIN 1.090,67
HABER /  POLİTİKA

HDP'li 12 milletvekili Abdullah Öcalan için eylem yaptı! Öcalan'a işkence yapılıyormuş!

HDP'li 12 milletvekili Abdullah Öcalan için eylem yaptı! Öcalan'a işkence yapılıyormuş!

HDP’li milletvekilleri, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’a tecrit uygulandığı iddiasıyla Adalet Bakanlığı önünde eylem yaptı. HDP'li 12 milletvekili, bugünden sonra, sonuç alıncaya kadar Adalet Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını duyurdular.

Abone ol

HDP’li milletvekillerinin PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulandığını söyledikleri tecride karşı eylem yaptı. HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Muş Milletvekili Şevin Coşkun, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk bugün Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi yapmak istedi.

Polis pazarlık sonucu izin verdi

Ellerinde “İmralı’da hukuk uygulansın”, “Tecrit insanlık suçudur” yazılı dövizlerle TBMM’den Adalet Bakanlığı önünü yürümek isteyen milletvekillerine izin verilmedi. Polisle yapılan pazarlık sonucunda, HDP’li milletvekillerin bakanlık yakınında açıklama yapmalarına müsaade edildi. HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, “Her geçen sene tecrit ağırlaştırılarak, 24 senedir Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit devam ettiriliyor. 2 seneye yakındır kendisinden hiçbir şekilde haber alınamıyor" iddiasında bulundu.

Abdullah Öcalan'ın sesi her duyulduğunda toplumsal barış hem de Türkiye’nin geleceği açısından umut verici olduğunu iddia eden HDP'li vekiller, "Tecrit, bir işkencedir. 2 yıla yakın bir süredir görüştürülmemesi, hiçbir şekilde iletişim kurulmaması, mutlak bir şekilde uygulanması insanlık suçudur. Hükümete, iktidara düşen, Öcalan’ı derhal avukatlarıyla görüştürmek ve bundan sonra da mevcut olan hukukun Öcalan’a da uygulanması gerekiyor" dediler.

Bugünden sonra her gün buradayız

Abdullah Öcalan'a yapılanlara bundan sonra tahammül göstermeyecekleri tehdidi savuran HDP milletvekilleri, "Bugünden sonra, sonuç alıncaya kadar Adalet Bakanlığı önünde yer alacağımızı belirtelim. Tecrit, günlük siyasete de malzeme ediyor. Tecride karşı mücadele ve İmralı’ya karşı yaklaşım, bizler açısından demokrasi, hukuk ve insan onuru ile doğrudan ilişkilidir.” dediler.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de feci olay! Temizlik yapıyordu sonu korkunç bitti
Kayseri'de feci olay! Temizlik yapıyordu sonu korkunç bitti
Göksu Nehri'ni kirlettiği tespit edilen iki tesisin faaliyeti durduruldu
Göksu Nehri'ni kirlettiği tespit edilen iki tesisin faaliyeti durduruldu
RTÜK Halk TV, FOX TV ve Tele1'e ceza yağdırdı! 'Mimikle terör propagandası yapmak'
RTÜK Halk TV, FOX TV ve Tele1'e ceza yağdırdı! 'Mimikle terör propagandası yapmak'
Berna Laçin'in kahveye ödediği paraya isyan etti 'madem pahalı neden içersin' diyen takipçisine yanıt
Berna Laçin'in kahveye ödediği paraya isyan etti 'madem pahalı neden içersin' diyen takipçisine yanıt
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Finike'de konuştu: Onu emekli edeceğim, söz verdim
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Finike'de konuştu: Onu emekli edeceğim, söz verdim
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurşun gibi sözler! Kılıçdaroğlu adaydır...
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurşun gibi sözler! Kılıçdaroğlu adaydır...
Bakan Adil Karaismailoğlu'dan İYİ Parti'li Türkkan'a 250 bin liralık tazminat davası
Bakan Adil Karaismailoğlu'dan İYİ Parti'li Türkkan'a 250 bin liralık tazminat davası
Otobüse binip gitti! 2 çocuk annesi kadından haber alınamıyor
Otobüse binip gitti! 2 çocuk annesi kadından haber alınamıyor
EYT düzenlemesi için beklenmedik gelişme Meclis'te EYT görüşmelerinde konuşulan tarih
EYT düzenlemesi için beklenmedik gelişme Meclis'te EYT görüşmelerinde konuşulan tarih
Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Dönmez'den net yanıt
Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Dönmez'den net yanıt
2023 asgari ücreti 9 bin lira olacak mı? Türk-İş istemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki...
2023 asgari ücreti 9 bin lira olacak mı? Türk-İş istemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki...