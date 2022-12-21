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Kayseri'de feci olay! Temizlik yapıyordu sonu korkunç bitti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayseri'de feci olay! Temizlik yapıyordu sonu korkunç bitti

KAYSERİ'den son gelen haber korkunç! 4. kattaki evinin camını silerken beton zemine düşen 45 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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Melikgazi ilçesinde B.Ö, cam silmek için çıktığı pencereden dengesini yitirerek beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, B.Ö'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sinir krizi geçirdiler

Binanın önüne gelen kadının eşi ve yakınları, sinir krizi geçirdi. Bu arada pencerede temizlik için kullanılan bezin asılı kaldığı görüldü.

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