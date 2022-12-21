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Berna Laçin'in kahveye ödediği paraya isyan etti 'madem pahalı neden içersin' diyen takipçisine yanıt

Berna Laçin'in kahveye ödediği paraya isyan etti 'madem pahalı neden içersin' diyen takipçisine yanıt

Berna Laçin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kahveye 80 TL ödediğini söyledi. Duruma isyan eden ünlü oyuncu, bir takipçisinin "Madem pahalı neden içersin be güzel ablam, bir de foto atıp gaza getirirsin" sözlerine de yanıt verdi.

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Berna Laçin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir kahveye 80 TL ödediğini söyledi. Kahvenin fotoğrafını Twitter'dan paylaşan oyuncu, "Şu gördüğünüz kahve 80 TeeeLeeee... Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan günaydın size" yazdı.

Sabahın erken saatlerinde ahve içtiği için eleştiri almasına ise Laçin, "Ahhhha alttaki yorumları okuyun da damacana kahve içse ayılamayacak olanların yorumunu okuyun. Pahalılıktan şikayet eden yok sabah 6'da kahve içmek isteyen suçlu. Ah beeeeee" diyerek, karşılık verdi.

"Bir de foto atıp gaza getirirsin"

Ünlü oyuncu, bir takipçisinin, "Madem pahalı neden içersin be güzel ablam, bir de foto atıp gaza getirirsin" sözlerine, "Gaza gelseniz keşke! 1 kahveyi içmeyi de izah etmek zorundayız madem şöyle: Alana 3 saat önce geliyorsun. Bekleme salonlarında yer olmuyor. Haliyle bir yere oturmak istiyor insan. E boş olmaz bari 1 kahve alayım diyorsun. Yani minimum insanlık ihtiyaçları bunlar. Anormal olan ekonomi" cevabını verdi.

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