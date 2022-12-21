Metanfetamin uyuşturucusunu dünyaya bela eden dizi! Yetkili isim canlı yayında duyurdu

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Dr. İbrahim Seydioğulları, "Dijital platformlarda uyuşturucuya özendirme var. Hatta Ankara’da duvarda grafiti gördüm, sildirdik. İster istemez merak uyandırıyor. Metanfetamin 'Breaking Bad' dizisi yüzünden dünyaya bela oldu." dedi.

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EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Dr. İbrahim Seydioğulları, Deniz Gürel'in hazırladığı Ankara'da Neler Oluyor programında önemli açıklamalarda bulundu.

Uyuşturucuyla mücadelede gelinen noktayı Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ve son yıllarda hızla yayılan sentetik uyuşturucu metanfetamin hakkında konuştu.

"Uyuşturucuyla ciddi mücadele edilmiyor" iddiası

Dr. İbrahim Seydioğulları'nın açıklamalarından satır başları:

"Aklıselim ve mantıklı davranmak lazım. Böyle bir iddia kimseye yakışmaz, özellikle 17-25 Aralık’ı da dahil ederek 2014 yılından bu yana ve 2016 yılından bu yana artan bir ivmeyle uyuşturucuyla mücadele yürüyor."

FETÖ gitti mücadelede performans arttı

"2016 sonrası kolluk teşkilatlarından FETÖ mensuplarının temizlenmiş olmasından kaynaklı performans yükseldi. Bunlar bu halde iken bu tip düşüncelerin doğru olmadığını düşünüyoruz."

"Son 6 yılda bilimsel bilgiye dayanan, başta Sayın Bakanımızı hem zihnen hem bedenen sürekli yanımızda görüyoruz. Mücadele ivmesinin yükselmesi, operasyon sayılarının artması bunların tamamı olması gereken işler, yapılması gereken işleri yapıyoruz."

Türkiye'de uyuşturucuya başlama yaşı

"Türkiye’de TUBİM tarafından yapılan bir anket çalışması var 2011’de burada ortalama ilk kullanım yaşı 21, 2018’de yapıldı ve burada 19.5 gördük ve 2021 yılında ortalama 20.22 görmüşüz."

"Aileler çocuklarının uyuşturucu kullandığını 15 ay sonra fark ediyor, işin sıkıntısı %40’ı bunu biliyor. İlk öğrenenler yüksek yüzdeyle anneler, anne eğitim projemizin temelinde de bu veriler yatıyor."

"İlk iddiayı atan kenara çekiliyor"

"İlk iddiayı atan kenara çekiliyor, siz ondan sonra bunu temizlemeye çalışıyorsunuz ‘İstanbul 2, Adana 3. Sırada’ denilen husus atık su verilerinden yararlanılan bir makaleden kaynaklanıyor."

"O tabloda ayrı bir garabet var mesela 2019 İstanbul, 2017 Adana atık su verisi kıyaslanan Barcelona 2011, New York 2013 yılına ait. Her aklı başında kişi farklı yıllara ait verilerin birbiriyle kıyaslanamayacağını bilir."

"Uyuşturucu mücadelesi komplike bir durum ‘Sokak satıcılarını toplayalım, yöneticilerini es geçelim’ diyemezsiniz. Narkotik suç soruşturması bildiğiniz tüm suçlardan daha zordur, her örgütlü suçlara dönük soruşturmamız en az 6 ay sürer."

Kolombiya'dan uyuşturucu geldi mi?

"Kolombiya yakalaması 1 buçuk yıl sürdü. 2017-2022 arasında uyuşturucu imal suçlamasıyla yapılan soruşturmalar neticesiyle 1112 suç organizasyonu çökertmişiz ve 11 bin 385 şüpheli yakalanmış, halkın ‘Baron’ dediği insanlarda var bunların içinde."

"Diziler uyuşturucuya özendiriyor"

"Dijital platformlarda uyuşturucuya özendirme var. Metanfetamin 'Breaking Bad' dizisi yüzünden dünyaya bela oldu."

"Şu anda en büyük tehdidin sadece Türkiye için değil dünya için en büyük tehdit Metanfetamin ve bu son 4-5 yılda dünyada yaygınlaşmaya başladı."

"Metanfetamin özellikle buna ilişkin çok izlenen dizilerden kaynaklı olarak dünyaya bela olduğunu düşünenlerdenim hatta Ankara’da duvarda grafiti gördüm, sildirdik. İster istemez merak uyandırıyor."

"Birçok eğitim projesi yürütüyoruz, bu projeler 2017’den beri yürütülüyor ve 2018’de ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesini tematik yapmaya başladık. Bu temalarda anneler, yetişkinler, öğretmenler, gençlerimiz, göçmenler var."

Türkiye uyuşturucu risk raporu

%80’in üzerinde bekarken uyuşturucuyla tanışıyor. 15-24 yaş arası nüfusun fazlalığı bir risktir çünkü bu aralıkta uyuşturucu kullanımına başlamayı daha yoğun görüyoruz.

"‘Bataklık’ bir suç geliri operasyonuydu hatta Suç Geliri birimini kurduğumuz yıl başlatılmış 2019 Aralık’ta soruşturmaya çevrilmiş, 2020’de operasyona dönüştürülmüş 74 şüpheli yakalandı, 34'ü tutuklu yargılandı."