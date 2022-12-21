Demans hastalığı belirtileri nedir? Pakize Suda'yı yiyip bitiren demans hastalığı alzheimer gibi

Ekranların ünlü ismi Pakize Suda'yı ölüme götüren demans hastalığı oldu. Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile tarif edilebilecek bir bulgudur. Demans; hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebilir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

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Demans hastalığı tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile tarif edilebilecek bir bulgudur. Demans; hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebilir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

Demans hastalığı öldürür mü?

Demans ile seyreden bazı hastalıklar kesin tedavisi olmayan ve bir daha eski hale dönmeyi imkansız kılan hastalıklar iken (Alzheimer gibi), bazıları tedavi ile düzelebilen hastalıklardır (Tiroid hastalıkları, vitamin eksikliği gibi). Demans hastalıklarının çok büyük bir bölümü ilerleyici olup, şikayet ve bulguların başlamasından sonra yavaş bir kötüleşme dönemi yaşanır. Bu dönemde hekime gitmek ve uygun bir muayene ve değerlendirme dönemi yaşamak hastalıkların tanısı ve her hastalığa özgün olduğu düşünülen tedavi yaklaşımı açısından büyük bir önem taşır.

Ekranların bir dönem ünlü yüzlerinden olan Pakize Suda demans hastalığına yakalanmıştı.

Alzheimer ve Demans Arasındaki Farklar Nelerdir?

Alzheimer ve demans aynı şeyler değildir. Alzheimer hastalığı demansın sık görüldüğü hastalıklardan biridir. Alzheimer hastalığı tüm demansların %60’ından fazlasını oluşturur. Bir inme (felç) sonrası ortaya çıkan 'vasküler demans' ise demansın en sık görülen ikinci tipidir.

Alzheimer hastalarında erken belirtiler gündelik yaşamda aksaklıklara neden olacak hafıza bozuklukları ile başlar. Diğer fonksiyonların etkilenmesi hastalığın ilerleyen aşamalarında görülür. Alzheimerın sebep olduğu hafıza bozuklukları nedeniyle kişi, tanıdıklarını hatırlayamama, kullanmayı bildiği aletleri artık kullanamama gibi durumlarla karşılaşabilir. Demansta ise durum böyle değildir.

Pakize Suda demans hastalığı ile verdiği mücadelede bir deri bir kemik kalmıştı.

Demans, kişinin hafızasının korunduğu ama kendini ifade edemediği, gündelik hayattaki aktivitelerini sürdüremediği dolayısıyla içine kapanabileceği bir duygu durumu üretebilir.

Alzheimerın demansa neden olan diğer hastalıklardan ayrılabilmesi için nöropsikolojik testler uygulanabilir. Bu testlerle Alzheimerın tipik özellikleri saptanabilir. Hekim bilişsel fonksiyonların ayrıntılı olarak incelenmesiyle hastalıkların doğru teşhisini koyabilir.

Demans belirtileri neler?

Demans ile seyreden hastalıklar çok farklı belirtiler ile başlayabilir ve her bir hastalığın ilerleyen dönemlerinde birbirine benzer belirtiler ve bulgular olabilir. Demans ile seyreden hastalıkların çoğunda sıklıkla aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçı görülebilir:

Bellek bozukluğu

Lisan (konuşma) bozukluğu

Dikkat bozukluğu

Bir duruma veya konuya karar verme güçlüğü

Görsel algı bozukluğu

Bellek bozukluğu olarak en sık görülen tip, en son öğrenilen ve yaşanılan bilgilerin hatırlanamaması olarak tanımlanan yakın bellek kusurudur. Kişi, akşam yediklerini, bugünün tarihini, aldıkları için verdiği paranın üstünü almayı, randevularını, yemeğin altını kapatmayı, kapının üzerindeki anahtarı çıkarmayı unutur.

Demans görülen hastalıkların bazıları şunlardır:

Alzheimer hastalığı

Damar tıkanıklığa bağlı (vasküler) demans

Parkinson hastalığına bağlı demans

Lewy cisimcikli demans

Frontotemporal demans

Creutzfeld-jacob hastalığı

Normal basınçlı hidrosefali

Hungtington hastalığı

Wernike-Korsakoff sendromu

Tümörler

Menenjit

Sifiliz

AIDS

Vitamin eksiklikleri (B12, B1, B6 eksiklikleri)

Hormon hastalıkları (Tiroid bezi hastalıkları, diyabet, böbrek üstü bezi hastalıkları…)

Kan hastalıkları (Anemi)