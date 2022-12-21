'Cumhurbaşkanı adayın kim' diye soruldu Gülse Birsel cevap verdi! En çok ona hayranmış
Oyuncu, senarist ve yazar Gülse Birsel konuk olduğu programda birçok soruya cevap verdi. "Cumhurbaşkanı adayın nasıl biri?" sorusuna karşılık Birsel net bir isim söylemese de hayalindeki lider profilinden bahsetti. Gülse Birsel en çok hayran olduğu kişiyi de açıkladı. Avrupa Yakası'na 'kimse seyretmez' denmiş.
Oyuncu, senarist ve yazar Gülse Birsel, 'Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.
Elektrik faturasına isyan etmişti
Gürse Birsel, daha önce elektrik faturasını paylaşmış ve zamları eleştirmişti. Evine 2550 TL elektrik faturası gelen oyuncu Gülse Birsel Instagram hesabından faturayı paylaşarak, “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim. 3+1 düz daire ha burası” şeklinde isyanda bulunmuştu.
'Fatura' olayıyla ilgili konuştu
Birsel neden böyle bir şey yaptığıyla ilgili "O ev güzel bir ev. Ben orada zor şartlarda yaşıyorum ve buraya gelen elektrik faturası bile bu kadar' demek istemedim. Büyük bir apartman dairesi... Bir villa, bahçe aydınlatmaları, havuzlar filan öyle bir elektrik gideri yok demek istedim" diye konuştu.
Son fatura sorulunca "Bu konuyu tartışmak istemiyorum" dedi
Birsel, Işık'ın en son gelen elektrik faturasını sorması üzerine şunları söyledi: "Ben bu tartışmayı bir daha tartışmak istemiyorum. Çünkü şunu diyenler oldu, ciddiye almadığımız trol arkadaşlarımız. Onlar da başka bir yetenekleri olmadığı için. Muhakkak böyle bir yerden para kazanıyorlar. Onlara da söyleyecek bir şey yok. Keşke başka beceri ve yetenekleri bir altın bilezikleri olsaydı.