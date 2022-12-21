'Cumhurbaşkanı adayın kim' diye soruldu Gülse Birsel cevap verdi! En çok ona hayranmış

Son fatura sorulunca "Bu konuyu tartışmak istemiyorum" dedi

Birsel, Işık'ın en son gelen elektrik faturasını sorması üzerine şunları söyledi: "Ben bu tartışmayı bir daha tartışmak istemiyorum. Çünkü şunu diyenler oldu, ciddiye almadığımız trol arkadaşlarımız. Onlar da başka bir yetenekleri olmadığı için. Muhakkak böyle bir yerden para kazanıyorlar. Onlara da söyleyecek bir şey yok. Keşke başka beceri ve yetenekleri bir altın bilezikleri olsaydı.