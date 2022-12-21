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'Cumhurbaşkanı adayın kim' diye soruldu Gülse Birsel cevap verdi! En çok ona hayranmış

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'Cumhurbaşkanı adayın kim' diye soruldu Gülse Birsel cevap verdi! En çok ona hayranmış

Oyuncu, senarist ve yazar Gülse Birsel konuk olduğu programda birçok soruya cevap verdi. "Cumhurbaşkanı adayın nasıl biri?" sorusuna karşılık Birsel net bir isim söylemese de hayalindeki lider profilinden bahsetti. Gülse Birsel en çok hayran olduğu kişiyi de açıkladı. Avrupa Yakası'na 'kimse seyretmez' denmiş.

'Cumhurbaşkanı adayın kim' diye soruldu Gülse Birsel cevap verdi! En çok ona hayranmış

Oyuncu, senarist ve yazar Gülse Birsel, 'Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

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'Cumhurbaşkanı adayın kim' diye soruldu Gülse Birsel cevap verdi! En çok ona hayranmış

Elektrik faturasına isyan etmişti

Gürse Birsel, daha önce elektrik faturasını paylaşmış ve zamları eleştirmişti. Evine 2550 TL elektrik faturası gelen oyuncu Gülse Birsel Instagram hesabından faturayı paylaşarak, “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim. 3+1 düz daire ha burası” şeklinde isyanda bulunmuştu.

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'Cumhurbaşkanı adayın kim' diye soruldu Gülse Birsel cevap verdi! En çok ona hayranmış

'Fatura' olayıyla ilgili konuştu

Birsel neden böyle bir şey yaptığıyla ilgili "O ev güzel bir ev. Ben orada zor şartlarda yaşıyorum ve buraya gelen elektrik faturası bile bu kadar' demek istemedim. Büyük bir apartman dairesi... Bir villa, bahçe aydınlatmaları, havuzlar filan öyle bir elektrik gideri yok demek istedim" diye konuştu.

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'Cumhurbaşkanı adayın kim' diye soruldu Gülse Birsel cevap verdi! En çok ona hayranmış

Son fatura sorulunca "Bu konuyu tartışmak istemiyorum" dedi

Birsel, Işık'ın en son gelen elektrik faturasını sorması üzerine şunları söyledi: "Ben bu tartışmayı bir daha tartışmak istemiyorum. Çünkü şunu diyenler oldu, ciddiye almadığımız trol arkadaşlarımız. Onlar da başka bir yetenekleri olmadığı için. Muhakkak böyle bir yerden para kazanıyorlar. Onlara da söyleyecek bir şey yok. Keşke başka beceri ve yetenekleri bir altın bilezikleri olsaydı.

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