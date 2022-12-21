BIST 5.450
DOLAR 18,67
EURO 19,82
ALTIN 1.090,12
HABER /  DÜNYA

İsviçre hükümeti üçüncü cinsiyet seçeneğiyle ilgili kararını verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsviçre hükümeti üçüncü cinsiyet seçeneğiyle ilgili kararını verdi

İsviçre hükümeti, vatandaşlarına resmi kayıtlarda cinsiyetlerini belirtmek için üçüncü bir cinsiyet ve cinsiyetsizlik seçeneği sunmayı reddetti.

Abone ol

İsviçre parlamentosundan gelen iki öneriye yanıt veren Federal Konsey, İsviçre toplumunda kadın/erkek cinsiyet modelinin hala güçlü şekilde kabul gördüğünü, üçüncü bir cinsiyet seçeneğini, bugünün koşullarında reddettiğini belirtti.

Konseyden yapılan açıklamada, nüfus kayıtlarına üçüncü bir cinsiyet seçeneğinin eklenmesi için "sosyal ön koşullar şu anda mevcut değil" değerlendirmesinde bulunuldu.

Üçüncü cinsiyet seçeneğinin, İsviçre anayasasında ve ülkedeki 26 kantonda geçerli olan yasalarda birçok değişiklik yapılmasını gerektireceği de vurgulandı.

Açıklamada, 2020'de yayımlanan ulusal etik raporuna atıfta bulunuldu; cinsiyet sistemiyle ilgili henüz değişiklik yapmanın vaktinin gelmediği yönündeki tespit hatırlatıldı.

İsviçre'de vatandaşlar, nüfus kütüğüne erkek veya kadın olarak kaydediliyor.

​​​​​​​Almanya hükümeti, resmi kayıtlarda üçüncü bir cinsiyet seçeneğini onaylarken vatandaşlarına "farklı" olarak kaydedilmeleri konusunda imkan sağlamıştı.

Avusturya'da Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2018'de aldığı kararda, cinsiyet olarak açıkça erkek ya da kadın olmayan kişilerin, doğum ve kimlik belgelerinde iki cinsiyetin dışında kendilerine uyumlu bir ifade kullanma hakları olduğuna hükmetmişti.

Mahkemenin kararında, mevcut yasa böyle bir esnekliğe müsaade ettiğinden, yasada herhangi bir değişikliğe gidilmesine gerek olmadığı ifade edilmişti.

Buna göre Avusturya'da, bireyler herhangi bir gerekçe göstermeden, üçüncü cinsiyet için doğum ve kimlik belgesi çıkartabildiği gibi bu kısmı boş bırakabiliyor.

Bunun için herhangi bir zaman sınırlaması bulunmazken bireyler istedikleri takdirde herhangi bir belge ibraz etmeden, kimliklerinde daha önce yazılı olan kadın ya da erkek ifadelerini değiştirebiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
1 günlük bebeğini komşu kapısına atan anne bulundu! Yasak ilişki bebeği sanıldı gerçek şaşırttı
1 günlük bebeğini komşu kapısına atan anne bulundu! Yasak ilişki bebeği sanıldı gerçek şaşırttı
Kocaeli'de feci şekilde can verdi! 6 yaşındaki Yusuf'un babası: Şu an çocuğum yanımda olacaktı
Kocaeli'de feci şekilde can verdi! 6 yaşındaki Yusuf'un babası: Şu an çocuğum yanımda olacaktı
TCMB’den bankalara yurt dışı para transferi uyarısı 3 Ocak'ta başlıyor
TCMB’den bankalara yurt dışı para transferi uyarısı 3 Ocak'ta başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı asgari ücret sızdı! Bakın asgari ücret kaç para olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı asgari ücret sızdı! Bakın asgari ücret kaç para olacak
Bugün asgari ücret açıklanacak mı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika haberi
Bugün asgari ücret açıklanacak mı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika haberi
Sevilla'da İsco ile yollar ayrıldı
Sevilla'da İsco ile yollar ayrıldı
Necip Hablemitoğlu davasında flaş gelişme! Davaya terör mahkemesi bakacak...
Necip Hablemitoğlu davasında flaş gelişme! Davaya terör mahkemesi bakacak...
Putin, ateşle oynuyor! Son "nükleer" açıklaması ürküttü Ukrayna'yı 'Zirkon' ile vuracak
Putin, ateşle oynuyor! Son "nükleer" açıklaması ürküttü Ukrayna'yı 'Zirkon' ile vuracak
Demans hastalığı belirtileri nedir? Pakize Suda'yı yiyip bitiren demans hastalığı alzheimer gibi
Demans hastalığı belirtileri nedir? Pakize Suda'yı yiyip bitiren demans hastalığı alzheimer gibi
Düzce'de ormanlık alanda cansız beden bulundu
Düzce'de ormanlık alanda cansız beden bulundu
Metanfetamin uyuşturucusunu dünyaya bela eden dizi! Yetkili isim canlı yayında duyurdu
Metanfetamin uyuşturucusunu dünyaya bela eden dizi! Yetkili isim canlı yayında duyurdu
2023'te doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi Bakan Dönmez net cevap verdi
2023'te doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi Bakan Dönmez net cevap verdi