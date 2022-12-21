Kocaeli'de feci şekilde can verdi! 6 yaşındaki Yusuf'un babası: Şu an çocuğum yanımda olacaktı

KOCAELİ'de oyun oynarken yuvarlanan beton direklerin arasında kalarak hayatını kaybeden Yusuf'un babası konuştu. Acılı baba, "6 buçuk yaşındaki çocuğumu kaybettim. Çocuğum tehlikeli olduğunu bilseydi, oraya girmezdi. Eğer güvenli olsaydı, direklerin etrafında tel olsaydı şuanda çocuğum yanımdaydı" dedi. Ölen Yusuf'tan geriye bazı fotoğrafları kaldı.

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Olay, dün Mahmut Paşa Mahallesi Ova Sokak'ta meydana gelmişti. 6 yaşındaki Yusuf Khalaf isimli yabancı uyruklu çocuk, beton direklerin arasında oyun oynadığı sırada direkler hareket etmiş ve Khalaf arasında kalmıştı.

Beton direklerin arasında sıkışan çocuk, kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yusuf Khalaf'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.

"Tehlikeli olduğunu bilse oraya girmezdi"

Olay esnasında dışarıda olduğunu ifade eden baba İbrahim Khalaf, "Çocuk okuldan geldi. Demir direklerin üstünde oynuyordu. Burası çocuk parkı diye geçiyor. Direklerin orda oynarken, direkler üzerine düştü. Annesi de içerdeydi o esnada, sonradan annesi geldi bağırdı ama kimse bakmadı. Burası zaten güvenli değil, gereken neyse yapılmasını istiyorum. 6 buçuk yaşındaki çocuğumu kaybettim. Çocuğum tehlikeli olduğunu bilseydi oraya girmezdi. Eğer güvenli olsaydı, etrafında tel olsaydı şuanda çocuğum yanımdaydı" dedi.

"Çocuğumun hakkını istiyorum"

Demir direklerin yaklaşık bir buçuk senedir aynı yerde olduğunu ve her seferinde yenilerin geldiğini vurgulayan Khalaf, "Kimse gelip bir şey yapmıyordu. Eskilerini getirip yenilerini alıyorlardı. 1 ay önce yeniden getirip buraya yığdılar. Ben de, yan komşularım da belediyeye ve zabıtaya şikayet ettik, hiç ilgilenen ve gelen olmadı. Sadece gelip fotoğraf çekip gittiler. Hiçbir şey yapmadılar. Çocuğumun hakkını istiyorum" diye konuştu.

"İki üç güne alacağız dediler ama 1.5 aydır buradalar"

Direkleri bulundukları yere koyan iki kişinin olaydan sonra gelip baktıklarını belirten Khalaf, "Muhtar ve belediyenin sorumlularına şikayet ettik,. 'İki üç güne alacağız' dediler ama bir buçuk aydır buradalar. Sorumluların telefon numaraları ve cevap verdikleri Whatsapp konuşmaları var fakat gelip almadılar" sözlerine ekledi.