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Kocaeli'de 6 yaşındaki çocuğun feci ölümü: Ailesi olan biteni çaresiz bakışlarla izledi!

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Kocaeli'de 6 yaşındaki çocuğun feci ölümü: Ailesi olan biteni çaresiz bakışlarla izledi!

KOCAELİ' de yerde bulunan beton elektrik direklerin arasında oynarken direklerin arasında sıkışan bir çocuk hayatını kaybetti.

Kocaeli'de 6 yaşındaki çocuğun feci ölümü: Ailesi olan biteni çaresiz bakışlarla izledi!

Olay, Başikele ilçesi Mahut Paşa Mahallesi, Ova Sokak'ta meydana geldi. 

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Kocaeli'de 6 yaşındaki çocuğun feci ölümü: Ailesi olan biteni çaresiz bakışlarla izledi!

Edinilen bilgiye 6 yaşındaki Yusuf Khalf isimli yabancı uyruklu çocuk yol kenarındaki yeşillik alanda bulunan beton elektrik direklerinin arasında oynamaya başladı. 

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Kocaeli'de 6 yaşındaki çocuğun feci ölümü: Ailesi olan biteni çaresiz bakışlarla izledi!

O esnada beton direklerin arasında ki tahta parçasının hareket etmesiyle küçük çocuk üzerine gelen beton direklerin arasında sıkıştı. 

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Kocaeli'de 6 yaşındaki çocuğun feci ölümü: Ailesi olan biteni çaresiz bakışlarla izledi!

Ailesi ve çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen küçük çocuk bulunduğu yerden çıkarılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 

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