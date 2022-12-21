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Bakan Akar’dan Yunanistan’a 'radar kilidi' tepkisi: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Akar’dan Yunanistan’a 'radar kilidi' tepkisi: Müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın Türk uçaklarına radar kilidi atmasına tepki göstererek, “Bu düşmanca tavır Yunanistan’ın NATO’nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz’de bizler diyaloğa açık olmakla beraber bugüne kadar hiçbir oldu bittiye müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz” dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Savunma Bakanları 9’uncu Toplantısının ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan’ın uzattığı dostluk elini tutmasını beklediklerini söyleyerek, “Küresel ve bölgesel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin ciddi şekilde arttığı günümüzde Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında tesis edilen bu işbirliğinin tüm ülkelere örnek olacak düzeyde olduğunun da altını burada çizmek istiyorum. İnanıyorum ki geliştirdiğimiz bu dostluk, dayanışma ve işbirliği bölgede kalıcı barış ve istikrara ciddi şekilde olumlu katkılar sağlayacaktır. Ermenistan’a uzatılan barış ve dostluk elinin tutulmasını bekliyoruz. Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan’ın uzattığı dostluk elini tutması hem kendisinin hem de bölgenin barışı ve istikrarı açısından çok önemli. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesini gerektiğini de bir kez daha burada vurgulamak istiyorum. Ermenistan ateşkes ihlallerinden kaçınırsa, ateşkes anlaşmasına uyarsa istikrarın bir parçası olabilir. Biz bunu temenni ediyoruz ve böyle olmasını arzu ediyoruz. Böyle yapmalarını bekliyoruz. Bölgede barış ve huzurun temin edilmesi ve kalıcı hale gelmesi sadece ülkemiz için değil, tüm bölgeler içinde bölgenin güvenliğine ve refahına katkı sağlayacaktır. Bölgesinde ve dünyada her zaman barış ve istikrardan yana olan Türkiye Kafkasya’da olduğu gibi Karadeniz’de de barış ve istikrar için büyük gayret sark etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Bu düşmanca tavır Yunanistan’ın NATO’nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir”

Yunanistan’ın Türk uçaklarına radar kilidi atmasına tepki gösteren Bakan Akar, “Ege’deki gelişmelere yakından baktığımızda Türkiye gerçekten barış ve istikrar için böylesine gayret gösterirken, komşumuz Yunanistan ise istikrarsızlığı körükleyen, provokatif söylem ve eylemleri ile yayılmacı ve saldırgan politikalarına maalesef devam etmektedir. Her geçen gün bunlara yeni provokasyonlar eklemektedir. Son olarak Yunanistan tarafından planlı NATO tatbikatı sırasında silahsız olarak NATO görevini yapan uçaklarımıza radar kilidi atılmıştır. Gerekli karşılık anında verilmiştir. Bu düşmanca tavır Yunanistan’ın NATO’nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. Bizim beklentimiz Yunanlı siyasilerin iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, sağduyulu bir NATO müttefiki olarak davranmaları, buna gayret göstermeleri ve programların diyalog yoluyla çözülmesinin yolunu açmalarıdır. Sonuç olarak Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz’de bizler diyaloğa açık olmakla beraber bugüne kadar hiçbir oldu bittiye müsaade etmedik. Bundan sonrada etmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimiz hak ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve çok şükür buna da muktediriz. Bu konuda başta ABD olmak üzere diğer NATO müttefiklerimizin tarafsız, objektif, makul ve mantıklı yaklaşımını beklediğimizi de burada özellikle ifade etmek istiyorum. F16 meselesinde de aynı yaklaşımı görmek istiyoruz. Artık ABD tarafından bu konuda olumlu ve somut adımlar bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Terör operasyonlarına değinen Akar, “Ülkemizin önemli misyonlar üstlendiği bu dönemde terörle mücadelemizde devam ediyor. Kime karşı PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı hiçbir ayrım yapmaksızın yurtiçinde ve dışında mücadelemiz azimle, yoğun bir şekilde devam ediyor. Mehmetçiğin karşısına çıkamayan ve kış üstlenmesine giremeyen PKK’nın elebaşları teröristleri çaresizlik içerisinde yer altına yönlendirmekte ve masum insanları hedef olarak göstermektedir. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi ine girerlerse girsinler o inleri başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen ülkeler başta olmak üzere hiç kimse bizden sınırlarımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi beklemesinler. Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli tüm tedbiri bugüne kadar almıştır, bundan sonra da alacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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