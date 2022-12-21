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İstanbul'a iki yeni otobüs hattı! UKOME'den flaş karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'a iki yeni otobüs hattı! UKOME'den flaş karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında iki otobüs hattının kurulmasına onay verildi. Öte yandan Adalar'daki elektrikli araçlar için de yeni bir karar alındı.

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 İETT Genel Müdürlüğünün teklifiyle Bostancı-Dudullu metro hattının 1 Ocak'ta açılması planlanan metro hattını destekleyecek 13FY Batı Ataşehir/Finans Merkezi-Yedpa ile 10EK Esatpaşa-Kozyatağı Metro otobüs hattının kurulması konusu görüşüldü. Yapılan oylamada iki yeni otobüs hattı kurulması teklifi kabul edildi.

Adalar'daki elektrikli araçlar

Adalar'daki İBB'nin kullandığı 12 kişilik elektrikli araçların kullanım süresinin ise tasarlanan yerli araçlar gelene kadar bir süre daha uzatılmasına onay verildi.

Toplu ulaşım ücretlerine yapılacak olan teklifin görüşülmesi ise asgari ücretin açıklanmasının ardından UKOME'nin olağanüstü toplantıya çağrılması kararıyla ertelendi.

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