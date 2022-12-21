Araç fiyatları bir günde 50 bin lira birden arttı! Görülmemiş fırsatçılık
Yeni yıla yeni araçlarıyla girmek isteyenler bayilerin yolunu tuttu. Bayilerde araç bulamayanlar soluğu galerilerde alırken, otomobil piyasasında yılbaşı hareketliliği yaşanıyor. Fiyatlar ise son bir ayda 30 bin ile 70 bin arasında arttı. Bazı araçlarda ise bir günde 50 bin TL'lik artışlar yaşandı.
Otomobil hayali kuranlar yıl bitmeden soluğu galerilerde aldı ama çok değil bir ay öncesine kıyasla yeni fiyatları görenler şaştı kaldı. Sıfır otomobillerde yaşanan araç sıkıntısı devam ederken, ikinci el otomobil satışları yeniden hareketlendi.
Sıfır otomobil almak için bayilere gidenler 5 ay sonrası için sıraya yazılırken, yeni yıl öncesi ikinci el piyasasında fiyatlar attı.
Otomobil fiyatlarında 70 binlik artış
Bir ay öncesine göre fiyatların 30 bin ile 70 bin arasında arttığını belirten vatandaşlar, fırsatçılık yapılmasından şikayetçi.
Herkes fırsatçılardan şikayetçi
ATV Haber'de yer alan habere göre; kimine göre yeni yıl öncesi talebin fazla olması, kimine göre de piyasada sıfır araç bulunmaması yüzünden fiyatlar arttı.