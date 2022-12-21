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Araç fiyatları bir günde 50 bin lira birden arttı! Görülmemiş fırsatçılık

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Araç fiyatları bir günde 50 bin lira birden arttı! Görülmemiş fırsatçılık

Yeni yıla yeni araçlarıyla girmek isteyenler bayilerin yolunu tuttu. Bayilerde araç bulamayanlar soluğu galerilerde alırken, otomobil piyasasında yılbaşı hareketliliği yaşanıyor. Fiyatlar ise son bir ayda 30 bin ile 70 bin arasında arttı. Bazı araçlarda ise bir günde 50 bin TL'lik artışlar yaşandı.

Araç fiyatları bir günde 50 bin lira birden arttı! Görülmemiş fırsatçılık

Otomobil hayali kuranlar yıl bitmeden soluğu galerilerde aldı ama çok değil bir ay öncesine kıyasla yeni fiyatları görenler şaştı kaldı. Sıfır otomobillerde yaşanan araç sıkıntısı devam ederken, ikinci el otomobil satışları yeniden hareketlendi. 

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Araç fiyatları bir günde 50 bin lira birden arttı! Görülmemiş fırsatçılık

Sıfır otomobil almak için bayilere gidenler 5 ay sonrası için sıraya yazılırken, yeni yıl öncesi ikinci el piyasasında fiyatlar attı.

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Araç fiyatları bir günde 50 bin lira birden arttı! Görülmemiş fırsatçılık

Otomobil fiyatlarında 70 binlik artış

Bir ay öncesine göre fiyatların 30 bin ile 70 bin arasında arttığını belirten vatandaşlar, fırsatçılık yapılmasından şikayetçi.

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Araç fiyatları bir günde 50 bin lira birden arttı! Görülmemiş fırsatçılık

Herkes fırsatçılardan şikayetçi

ATV Haber'de yer alan habere göre; kimine göre yeni yıl öncesi talebin fazla olması, kimine göre de piyasada sıfır araç bulunmaması yüzünden fiyatlar arttı. 

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