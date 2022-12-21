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Sağlık Bakanlığı, hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım getirdi

Sağlık Bakanlığı, hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım getirdi

Hastanelerden randevu alıp muayeneye gitmeyenlerin sayısı artınca Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki yoğunluğun önüne geçmek için yeni bir uygulamayı devreye soktu. Aldıkları randevuları iptal etmeden muayeneye gitmemezlik yapanlar artık 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak.

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Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerindeki yoğunluğu gidermek amaçlı harekete geçti. Artık randevusunu iptal etmeyenler için yaptırım devreye sokuldu.

Aldığı randevuya gitmeyen kişiler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak. Bu yaptırımla karşılaşmamak için hastalar randevu saatine kadar iptal işlemi yapabilecek.

Benzer uygulama yaklaşık 2 ay önce nüfus müdürlüklerinde başlamıştı.

Ekim ayında randevuya gitmeme oranı yüzde 21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her 4 randevudan birine gidilmediğini açıklamış ve randevu bulamama sorununun önemli bir nedeninin de bu olduğunu belirtmişti.

2 milyon 866 bin 7 randevuda muayene gerçekleşmedi

Bakanlığın verilerine göre, Ekim 2022'de 17 milyon 99 bin 328 randevu vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu ayda toplam 13 milyon 623 bin 42 randevu alındı, bunların 10 milyon 757 bin 35'i muayeneye dönüştü.

Toplam 2 milyon 866 bin 7 randevu alındığı halde muayeneye dönüşmedi, bu dönemde randevuya gitmeme oranı yüzde 21 olarak belirlendi.

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