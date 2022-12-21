BIST 5.429
DOLAR 18,66
EURO 19,79
ALTIN 1.090,76
HABER /  GÜNCEL

RTÜK'ten Halk TV'ye üç kez program durdurma cezası

RTÜK'ten Halk TV'ye üç kez program durdurma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye idari para cezası ve üç kez program durdurma cezası verdi.

Abone ol

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre Halk TV’de yayınlanan "Medya Mahallesi" programına ilişkin hazırlanan üç ayrı raporu müzakere eden RTÜK, Ayşenur Arslan’ın Karkamış’ta gerçekleştirilen terör eylemine ilişkin yaptığı yorumları inceledi. Üst Kurul, programda terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren, terörün korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte yayın yapıldığını tespit etti. Üst Kurul, Medya Mahallesi’nin başka bölümlerinde ise terör örgütünün İstanbul ve Diyarbakır’daki saldırılarını yorumlayan sunucu Arslan’ın açıklamalarıyla seçimlerle terör eylemlerini bağdaştırma gayreti içinde bulunduğunu değerlendirdi. Toplantıda yayınlardaki yorumların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almadığına hükmedilerek, Halk TV hakkında idari para cezası ve üç kez program durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

Halk TV’nin yanı sıra Tele 1, Habertürk, FOX TV ve FM TV’ye de yayınlarda geçen çeşitli suç ve iftira niteliğindeki söylemlere de idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle! Ukrayna'ya 1,85 milyar dolarlık dev askeri yardım
ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle! Ukrayna'ya 1,85 milyar dolarlık dev askeri yardım
Altılı masa yeniden bir araya geliyor! Toplantı tarihi belli oldu
Altılı masa yeniden bir araya geliyor! Toplantı tarihi belli oldu
Bahçeli'nin bağışladığı arsaya ne yapılacağı belli oldu! İsim detayı dikkat çekti
Bahçeli'nin bağışladığı arsaya ne yapılacağı belli oldu! İsim detayı dikkat çekti
Trabzonspor Samsunspor (CANLI YAYIN) Kupada Karadeniz derbisi
Trabzonspor Samsunspor (CANLI YAYIN) Kupada Karadeniz derbisi
Bağcılar'da doktora dehşeti yaşatmıştı! O saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı: "Tuvalet ihtiyacımı gidermek için..."
Bağcılar'da doktora dehşeti yaşatmıştı! O saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı: "Tuvalet ihtiyacımı gidermek için..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'le yeni ticaret hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'le yeni ticaret hedefini açıkladı
Bakan Akar’dan Yunanistan’a 'radar kilidi' tepkisi: Müsaade etmeyeceğiz
Bakan Akar’dan Yunanistan’a 'radar kilidi' tepkisi: Müsaade etmeyeceğiz
İstanbul'a iki yeni otobüs hattı! UKOME'den flaş karar
İstanbul'a iki yeni otobüs hattı! UKOME'den flaş karar
Sağlık Bakanlığı, hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım getirdi
Sağlık Bakanlığı, hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım getirdi
İsviçre hükümeti üçüncü cinsiyet seçeneğiyle ilgili kararını verdi
İsviçre hükümeti üçüncü cinsiyet seçeneğiyle ilgili kararını verdi
1 günlük bebeğini komşu kapısına atan anne bulundu! Yasak ilişki bebeği sanıldı gerçek şaşırttı
1 günlük bebeğini komşu kapısına atan anne bulundu! Yasak ilişki bebeği sanıldı gerçek şaşırttı
Kocaeli'de feci şekilde can verdi! 6 yaşındaki Yusuf'un babası: Şu an çocuğum yanımda olacaktı
Kocaeli'de feci şekilde can verdi! 6 yaşındaki Yusuf'un babası: Şu an çocuğum yanımda olacaktı