Bağcılar'da doktora dehşeti yaşatmıştı! O saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı: "Tuvalet ihtiyacımı gidermek için..."

İSTANBUL Bağcılar'da aile sağlığı merkezinde görev yapan doktor Mahmut Doğan'ı darbeden şüpheli tutuklandı. Öte yandan doktora dehşeti yaşatan saldırganın ilk ifadesi oraya çıktı. Şüpheli Y.İ., Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede, "Tuvalet ihtiyacımı gidermek için girdiğim sağlık ocağında, çıkışta doktorla karşılaştım. İzin almam gerektiğini söyledi, ben de özür diledim. Çıkışa yöneldiğim sırada doktor beni takip edince, aramızda bir arbede yaşandı" dedi. İşte detaylar...

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Çınar Aile Sağlığı Merkezi'ndeki görevi sırasında doktor Mahmut Doğan'a saldırıp yumruk ve tekme atarak yaralayan şüpheli Y.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, polis eşliğinde Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Y.İ'nin "basit yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli Y.İ. hakimlikteki ifadesinde, olay günü lavabo ihtiyacını gidermek için sağlık ocağına girdiğini, buradan çıktığında müştekiyle karşılaştığını iddia etti.

Müşteki Doğan'ın kendisine izin alması gerektiğini söylediğini kaydeden şüpheli Y.İ, özür dileyip çıkışa yöneldiğini, müştekinin kendisini takip ettiğini, çıkışta aralarında arbede yaşandığını, istemeden de olsa olayın bu noktaya geldiğini öne sürdü.

Olay

Doktor Mahmut Doğan, dün çalıştığı Çınar Aile Sağlığı Merkezi'nde bir kişi tarafından darbedilmişti. Saldırganın yumruk ve tekmeleriyle yaralanan Doğan'a ilk müdahale buradaki sağlık ekiplerince yapılırken, şüpheli Y.İ. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Yapılan incelemede "yaralama" ve "cinsel taciz" gibi birçok suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenilen şüpheli hakkında, "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından işlem başlatılmıştı.

Saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Doğan, gazetecilere saldırı anını anlattı.

Görev yaptığı aile sağlığı merkezinde saat 15.30 sıralarında hasta bakmayı tamamladığını kaydeden Doğan, hemşirelerin, odalarının yanındaki tuvalete sürekli girip çıkan birinden rahatsız olduklarını kendisine telefonla ilettiklerini aktardı.

Doğan, şöyle devam etti:

"Tuvaletten çıkan vatandaşa, 'Kardeşim burası umumi tuvalet değil, cami tuvaleti de değil, sağlık kuruluşu. Bir saattir buradasınız, 4-5 seferdir tuvalete girip çıkıyorsunuz, insanları rahatsız etmeye hakkınız yok' dedim. Bana sözlü hakarette bulunup, tehdit edince sekreter hanıma polisi aramasını söyledim. Şahıs, kapıdan çıkarken dönerek gözüme yumruk attı. Yere düşünce başıma tekme atmaya başladı. Arkadaşlarım ayırmış. Beni acil odasına taşıdılar. Gözümle suratımın sağ tarafı çok acıyordu. Ambulans geldi, beni hastaneye getirdiler."

Saldırganın elinde muhtemelen kesici bir alet olduğunu, yanağında kesik oluştuğunu anlatan Doğan, yetkililerden şiddet olaylarını engelleyecek önlemlerin alınmasını istedi.

Doğan, "Televizyonda meslektaşlarımızın başına gelen hadiseleri izliyordum ama bugün de benim kapımı çaldı. Gerekli önlemler alınmazsa yarın başka bir meslektaşımın kapısını çalacak." dedi.