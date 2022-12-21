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Karadeniz derbisini kazanan Trabzonpor! Son 16 biletini 3 golle kaptı!

Karadeniz derbisini kazanan Trabzonpor! Son 16 biletini 3 golle kaptı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor sahasında Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Trabzonspor sahasında Samsunspor'u konuk etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı. 

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Umut Bozok ile 28 ve 79. dakikalarda dakikada Naci Ünüvar kaydetti. 

Son 16'ya yükseldiler
Bu sonucun ardından Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükseldi. Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Abdullah Avcı'nın ekibi, Süper Lig'de Dünya Kupası arası sonrası ilk maçta Fenerbahçe'yi konuk olacak. Samsunspor ise TFF 1.Lig'de Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Naci'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazına inen Bakasetas'ın kale sahası içine yerden pasını iyi takip eden Umut Bozok, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

27. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında, Trezeguet'in kale sahası içine yerden pasını iyi takip eden Naci Ünüvar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

29. dakikada Larsen'in pasıyla ceza sahası içine giren Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Aykut'un ayaklarında kaldı.

43. dakikada Naci Ünüvar'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Aykut'ta kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada Naci Ünüvar'ın ceza sahası dışından sert şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Dönen topu Samsunsporlu oyuncular uzaklaştırdı.

79.dakikada Hamsik'in Umut Bozok'a derinlemesine pasına Samsunspor savunması müdahale etti. Topu kapan Naci Ünüvar, kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

86. dakikada Fofana, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Sert vuruşunda ise savunmaya çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

Trabzonspor: 3- Yılport Samsunspor: 0

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Ekrem Kan, Ata Yıldırım

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 46 Hugo), Bartra, Gbamin (Dk. 31 Hüseyin Türkmen), Eren Elmalı (Dk. 62 Arif Boşluk), Doğucan Haspolat, Bardhi, Bakasetas (Dk. 62 Hamsik), Naci Ünüvar, Trezeguet (Dk. 77 Gomez), Umut Bozok

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Osman Çelik, Soner Gönül, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 46 Bedirhan Çetin), Celil Yüksel, Şener Kaya (Dk. 46 Polat Yaldır), Ali Kaan Güneren, Ahmet Sağat (Dk. 74 Douglas), Laura (Dk. 62 Fofana)

Goller: Dk. 9 Umut Bozok, Dk. 28 ve 79 Naci Ünüvar (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Osman Çelik, Dk. 59 Soner Gönül, Dk. 66 Ali Kaan Güneren (Yılport Samsunspor)

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