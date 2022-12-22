Beştepe'de asgari ücret zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'i kabul etti

Erdoğan'ın Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücret görüşmesi sona erdi.

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sgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme saat 21.40'da başladı.

Görüşme sona erdi

Beştepe'de gerçekleşen asgari ücret görüşmesi sona erdi.

Çalışmalarda sona gelindi

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona gelindi.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" demişti.

Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama da grup toplantısının ardından yapmıştı. Türk-İş'in 9 bin lira olan teklifiyle ilgili Erdoğan, "Öyle herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor. Bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfedir. Bunların hepsini bir düşüneceğiz" diye konuşmuştu.

Üç toplantıdan uzlaşma çıkmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün üçüncü kez bir araya gelmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil etti.

Toplantının son bölümüne Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katılmış, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, işçi tarafının asgari ücret teklifini ilk kez açıklayarak, "Teklifimiz 9 bin lira, verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" demişti.

Şu sıralar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ile Beştepe'de asgari ücrette son rakamı belirlemek için görüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammını yarın açıklaması bekleniyor.

"Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor"

Erdoğan, "İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı vermişti:

"Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanıyla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Bunların hepsini düşüneceğiz; eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı üstyapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Tabii sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor."

2022 asgari ücret net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.