BIST 5.429
DOLAR 18,67
EURO 19,85
ALTIN 1.091,12
HABER /  GÜNCEL

Yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi! Ekipler hepsini ele geçirdi

Yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi! Ekipler hepsini ele geçirdi

KAYSERİ'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan çok sayıda sahte alkol ele geçirildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde piyasaya sahte alkollü içecek sürecek şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 90 şişe sahte alkollü içecek, 30 litre etil alkol, 51 adet sahte bandrol ve alkol yapımında kullanılan binlerce malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
1 milyon liralık dev vurgun! Sosyal medyada aynı yöntemle 160 kişiyi dolandırdılar
1 milyon liralık dev vurgun! Sosyal medyada aynı yöntemle 160 kişiyi dolandırdılar
Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu
Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu
Weghorst ilk kez konuştu! Messi'ye olay gönderme: "Adımı öğrenmiş oldu"
Weghorst ilk kez konuştu! Messi'ye olay gönderme: "Adımı öğrenmiş oldu"
Önce darp ettiler sonra ayağına sıktılar! Sokak ortasında dehşete düşüren olay kamerada!
Önce darp ettiler sonra ayağına sıktılar! Sokak ortasında dehşete düşüren olay kamerada!
ABD'de Ukrayna zirvesi! Zelenskiy ve Joe Biden'dan ortak açıklama: 'Putin savaşı durdurmak istemiyor'
ABD'de Ukrayna zirvesi! Zelenskiy ve Joe Biden'dan ortak açıklama: 'Putin savaşı durdurmak istemiyor'
Beştepe'de asgari ücret zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'i kabul etti
Beştepe'de asgari ücret zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'i kabul etti
Beşiktaş ikinci yarı kabustan uyandı! Kartal 2-0 geriden geldi, turu geçti!
Beşiktaş ikinci yarı kabustan uyandı! Kartal 2-0 geriden geldi, turu geçti!
Savaşın gölgesinde diplomasi trafiği: Zelenskiy ABD'de! İlk açıklama geldi...
Savaşın gölgesinde diplomasi trafiği: Zelenskiy ABD'de! İlk açıklama geldi...
Karadeniz derbisini kazanan Trabzonpor! Son 16 biletini 3 golle kaptı!
Karadeniz derbisini kazanan Trabzonpor! Son 16 biletini 3 golle kaptı!
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Borsa günü rekor seviyede kapattı
RTÜK'ten Halk TV'ye üç kez program durdurma cezası
RTÜK'ten Halk TV'ye üç kez program durdurma cezası