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Weghorst ilk kez konuştu! Messi'ye olay gönderme: "Adımı öğrenmiş oldu"

Weghorst ilk kez konuştu! Messi'ye olay gönderme: "Adımı öğrenmiş oldu"

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, "Messi ile bazı anlar yaşadık. O yaşanan olaylara biraz şaşırdı. En azından bu olaydan sonra Messi, benim adımı öğrenmiş oldu." dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü mücadelede Şanlıurfaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından ise takımın Hollandalı yıldızı Weghorst dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Weghorst'un açıklamaları şu şekilde:
"Son iki maçımda iki kez 2-0'dan geri dönüş oldu. 4-2 kötü bir sonuç değil. Dünya Kupası'nda da 2-0'dan geri dönmüştük. Keşke orada da kazansaydık. Taktiksel değişiklik gerekliydi gerideydik çünkü."

"Messi, benim adımı öğrenmiş oldu"
Dünya Kupası'nda Arjantin maçında Messi ile aralarında yaşananlara değinen Hollandalı golcü, "Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında penaltıların tam tersi nasıl olurdu diye sürekli düşünüyorum. Messi ile bazı anlar yaşadık. O yaşanan olaylara biraz şaşırdı. En azından bu olaydan sonra Messi, benim adımı öğrenmiş oldu." ifadelerine yer verdi.

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