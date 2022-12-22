Uyanık kardeşin 100 milyon liralık miras oyunu! Babasının mallarına böyle çöktü

ANKARA'da akıllara durgunluk veren bir miras oyunu ortaya çıktı. Ankara'daki şizofreni hastası babasına vasi tayin etmek istediği sırada babasının 100 milyon liradan fazla parasının kardeşi Erdem B.'ye geçtiğini ve kendisinin de mirasçılıktan çıkarıldığını öğrenen Berna B. savcılığa koştu. Sonrası film gibi...

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Ankara'da 72 yaşında vefat eden Rıfat B. genç yaşındayken şizofreni teşhisi konuldu. Bu süreç içerisinde evlenip 4 çocuk sahibi olan ve sanayicilik yapan Rıfat B., hastalığının ilerlemesi üzerine çeşitli hastanelerde defalarca tedavi gördü, 6 kez elektroşok bile uygulandı.

Kızı 'babama vasi tayin edin' deyince

Rıfat B.'nın yaşının ilerlemesi ve mal varlığının koruma altına alınmasını istemesi üzerine 42 yaşındaki kızı Berna B., babasına vasi atanmasını istedi. Berna B. vasi ataması için sulh hukuk mahkemesine başvurması ile birlikte, erkek kardeşi Erdem B. tarafından 100 milyon liradan fazla mirasın vekaletle üzerine geçirildiğini, kendisinin ise mirasçılıktan çıkarıldığını öğrendi.

Mahkeme 'sağlıklı' raporunu dikkate aldı

Hukuk mücadelesi başlatan Berna B., babası hakkında erkek kardeşi tarafından Ankara'daki bir hastaneden 'akıl sağlığı yerindedir' raporu alındığını öğrenirken, gerçek dışı olduğu gerekçesiyle yeniden rapor alınması talebinde bulundu. Baba Rıfat B., 2 ay boyunca hastaneye götürülmeyi beklediği sırada hayatını kaybetti. Berna B. vasiyetnamenin iptali için açtığı hukuk davasında, vasi davasında alınan Rıfat B.'nin sağlıklı olduğuna ilişkin raporu dikkate alındı.

Adli Tıp Kurulu raporu...

Berna B.'nin Avukatı Mehmet Seymenoğlu karara itiraz etti. Avukat Seymenoğlu tarafından hazırlanan itiraz dilekçesinde, davalarda dikkate alınan Ankara'daki kamu hastanesi raporunda Rıfat B.'nin şizofreni hastalığına yönelik bir inceleme değil sadece demans (bunama) incelemesi yapıldığı, raporun bilimsel kriterlere uymadığı, 20 yaşından bu yana ileri derecede şizofreni rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Rıfat B.'nin akıl sağlığı yerinde raporunun yok hükmünde olduğu gerekçesiyle, mevcut kamu hastanesi raporu ve buna dayanılarak hazırlanan raporun dikkate alınmayarak, dosyanın Adli Tıp Üst Kurulu'na gönderilmesini talep etti. Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi, itiraz üzerine Adli Tıp Kurumu raporundaki çelişkilerin giderilmesi ve usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediğinin tespiti için mevcut raporun Adli Tıp Üst Kurulu'na gönderilmesine karar verdi.

Takipsizlik kararı kaldırdıldı

Berna B., kardeşi Erdem B.'nin şizofreni hastası babasına akıl sağlığı yerinde olduğuna dair gerçeği yansıtmayan rapor alarak kendisini vekil olarak tayin edildiğine dair vekaletname düzenlediği ve tüm malvarlığını üzerine geçirerek kendisini mirasçılıktan çıkarıldığına dair şikayetçi oldu. B.'nin şikayeti somut delil yetersizliği nedeniyle takipsizlikle sonuçlandı. B.'nin avukatı Seymenoğlu, raporlar arasında görülen çelişki nedeniyle bu karara da karara itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Berna B. ve tanık beyanları ile Rıfat B. hakkında düzenlenen raporlar ile tüm dosya kapsamı dikkate alındığında şüpheliler hakkında dava açmak için yeterli düzeyde şüphe oluştuğundan itirazı kabul ederek kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı kaldırdı.

Raporu hazırlayan profesöre dava

Takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Berna B.'nin sahte olduğunu iddia ettiği raporu hazırlayan Gazi Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. B.C., Dr. Öğretim Üyesi İ.E.E., ve Prof. Dr. Z.A. ile kardeşler Erdem B. ve Nihan B. hakkında maddi menfaat karşılığında rapor hazırlandığı gerekçesiyle 'Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği' 'Rüşvet Almak ve Vermek' suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ortağını tehdit eden kardeşe ceza

Bu sırada Erdem B.'nin eski ortağı M.M.P'nin Berna B.'nin ulaşarak vasiyetnamenin Erdem B. tarafından hazırlandığını, kendisine de mail ile göndererek fikrinin alındığını söylemesi ve bu yönde beyanda bulunmasının ardından, Erdem B. M.M.P.'yi tehdit etti. Erdem B.'nin "Eğer ben seninle uğraşırsam 7 yıldan 12 yıla yatarın var" ifadeleri üzerine M.M.P., şikayetçi oldu.

Gölcük 2. Asliye Ceza Mahkemesi, M.M.P. ile B.'nin arkadaş oldukları, iş ortaklığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu, olay tarihinde sanığın müştekiye yönelik gönderdiği mesajın tehdit unsuru oluşturduğu gerekçesiyle 'Tehdit' suçundan bin 120 TL adli para cezası verdi.