Ekrem İmamoğlu'na terör soruşturması! Savcı iddianameyi hazırladı görevden alınacak iddiası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'ahmak' davasında siyasi yasak getirilmesi sonrası yeni bir dava ile başı dertte. İBB'ye yönelik terör soruşturması açıldığı ve savcının iddianameyi hazırladığı iddia edildi. İBB'ye işealınan 105 kişinin 'terör iltisaklı' olduğu tespiti yapıldığı belirtilirken, İmamoğlu'nun görevden alınacağı öne sürüldü.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak' davasında yerel mahkeme tarafından 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis ve siyasi yasak kararı çıkmıştı. Dün de Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ekrem İmamoğlu'nu görevden aldıracak ikinci bir davanın yolda olduğunu duyurmuştu. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu katıldığı canlı yayında, İBB'ye terör soruşturması açıldığını bildirdi.

Savcılık 500 sayfalık iddianame yazdı

Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu, TELE 1'deki canlı yayında İBB'ye terör soruşturması açıldığını duyurdu. İBB Başkanı İmamoğlu'nun kurmayları ile birlikte toplantıda olduğunu aktaran Mollaveisoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye yönelik terör soruşturması başlattığını ve bu soruşturma kapsamında 578 sayfalık bir rapor hazırladığını, savcılığın da yaklaşık 500 sayfalık bir iddianame hazırlayarak teslim ettiğini açıkladı. Mollaveisoğlu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

İmamoğlu'nun adaylığının önüne geçmek için...

“Ekrem İmamoğlu’na yönelik bu siyaset yasağı kararı yetmedi. Sayın Ülgen de dedi ki, ‘Bu yasak kararına bakılarak Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı engellenmez' dedi. Yani hukuken buna dayanılarak İmamoğlu’nun adaylığının önüne geçilemez dedi. Saray bunu garantiye almak için ikinci bir operasyon yapıyor ve şu dakikalarda Ekrem İmamoğlu da kurmaylarıyla birlikte bu konuyu konuşuyor."

İmamoğlu'na terör soruşturması

"İmamoğlu’na bir terör soruşturması açılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde personel olarak çalışan bazı isimlerin terörle iltisaklı olduklarını söylemişti. Bunu da kimse ciddiye almamıştı. O soruşturma sürdü o günden bugüne ve savcılık o iddianameyi teslim etti."

İBB'ye kayyum atamaya yönelik

"Yaklaşık 500 sayfalık bir iddianame hazırlandı ve savcılık bu iddianameyi teslim etti. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atamaya yönelik bir operasyonun adımlarını izliyoruz şu dakilalarda.”