Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun açıkladı! Terör raporu savcılığa ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı Murat Ongun, "İBB'ye terör suçlaması geçen yıldan beri var, öncesinde de vardı. Bu yeni bir şey değil. Savcılığa verilmiş bir iddianame yoktur. Sadece İçişleri'nin raporu Savcılığa ulaşmıştır" dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İBB'ye terör soruşturması açıldığına yönelik ortaya çıkan iddialara yanıt verdi. Halk TV'ye telefonla bağlanan İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, şu açıklamalarda bulundu:

- Geçen yılki TBMM bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken Sayın İçişleri Bakanı birden İBB'de 557 terörist var demişti. Örgüt örgüt onların isimlerini dile getirmişti. Bunun ardından bu konu kamuoyunda ses bulunca da doğal olarak müfettiş görevlendirmesi yaptı ve İBB'de mülkiye müfettişleri bu terör soruşturmasıyla ilgili çalışmalara başladı. Yaklaşık 10-11 ay kadar yaptıkları çalışmaları daha sonra tamamladılar. Bizden istedikleri evrakları, belgeleri, bilgileri büyük bir işbirliği içinde kendilerine teslim ettik.

"İçişleri Bakanlığı raporu savcılığa verdi"

- Terör konusunda hepimizin konuya bakışı zaten belli. Bir süre evvel Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye'deki çeşitli belediyelerle ilgili konuları anlattı. Bunlardan bir tanesi de İBB'ydi. Birkaç gün sonra da İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Çataklı, bu cuma günü İBB ile ilgili raporu da tamamlayacağız dedi. O cumanın üzerinden birkaç cuma geçti.

578 sayfalık bir rapor verildi

- İçişleri Bakanlığı İBB ile ilgili yaptığı soruşturmanın raporunu Cumhuriyet Savcısı'na ulaştırdı. Bu 578 sayfalık bir rapor öğrendiğimiz kadarıyla. Bu rapor bizim elimizde yok. Sadece bakanlık ve savcıda var.

İki durum söz konusu olabilir

- Bazı haberlerde savcı iddianameyi tamamladı diye ifadeler var. Hayır doğru değil. Savcılık İçişleri Bakanlığı'nın raporunu inceleyecek, ardından da iki durum sözkonusu olabilir.

- Bir tanesi Savcılık buradaki iddiaları ciddi görmez ve kovuşturmaya yer yok kararı verebilir. İkinci olarak da burada bazı suç unsurları vardır, şu şu şu kişiler sorumludur der ve iddianamesini yazar bitirir, mahkemeye sunar ve ardından da hukuki süreç başlar. Bu ne kadar zaman sürer ben bilemem, hukukçular daha iyi bilir.

- İBB'ye terör suçlaması geçen yıldan beri var, öncesinde de vardı. Bu yeni bir şey değil. Savcılığa verilmiş bir iddianame yoktur. Sadece İçişleri'nin raporu Savcılığa ulaşmıştır.

Soruşturmaya konu olan iddialar

- Terörden mahkum olan, arşiv araştırması ve soruşturması kapsamında terör örgütleriyle ilişkisi olduğu iddia edilen, bunlar iddia sadece tabii, bu insanlar mahkeme karşısında suçlanmış ya da yargılanmış insanlar değil, bir de iktisap diyorlar, bizim işe aldığımız birinin amcasının oğlunun bir olayı vardır. Hukukta tartışmalı bir kavram.

- Bu kavramlar üzerine yoğunlaşan bir durum var. Bu konu ortaya çıkar çıkmaz hem İçişleri Bakanlığı'na ve hem de İstanbul Valiliği'ne bu konularda işlem yapmak için bize bu isimleri bildirmeleri adına yazı gönderdik. Ama o yazılara yanıt verilmedi.

- İktidara yakın gazetelerde, bizim çalışanımız olduğu iddia edilen kişilerin fotoğrafları yayınlandı. O insanlar bazı terör örgütleriyle ilişkili olmakla suçlandı. Bunların sayısı 32'ydi. Biz araştırdığımızda bu 32 kişiden 15'inin İBB'yle hiç ilgisi olmadığını gördük. Diğer arkadaşlar da bizim böyle bir durumumuz yok diyerek bunu yayan basın organına tazminat davası açtılar."