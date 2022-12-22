16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Sabah yanlış kişiyi akşam hedefindeki adamı vurdu

SAMSUN'da sabah silahla yanlış kişiyi vuran 16 yaşındaki çocuk, yanlış kişiyi vurduğunu haberlerden öğrendi. Bunun üzerine akşam da hedeflediği kişiyi vurarak ağır yaraladı.

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Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 16 yaşındaki S.A. adlı çocuk, Savaş H.'ye silahlı saldırı düzenlemek için evinin önüne giderek beklemeye başladı. S.A., apartmandan çıkan inşaatlarda sıva ustası olarak çalışan Ali Y.'ye Savaş H. zannederek tabancayla saldırı düzenledi. Olayda Ali Y. yaralanırken, saldırgan ise yerdeki boşkovanları alarak olay yerinden kaçtı. Bacağından vurulan Ali Y. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

'Beni birine benzetmiş olabilir'

Kimseyle bir sıkıntısının olmadığını söyleyen Ali Y., "Evden çıkıp işe gidecektim. 16-17 yaşlarında tanımadığım bir çocuk silahla ateş etti. Kimseyle bir sıkıntım yok. Beni birine benzetmiş olabilir" dedi.

Haberlerden 'yanlış' kişiyi vurduğunu gördü

Ali Y.'nin silahlı saldırıda yaralandığını internetteki haberlerden okuyup yanlış kişiyi vurduğunu öğrenin saldırgan S.A., aynı günün akşamı aynı apartmanın önüne gidip bu kez de hedefindeki Savaş H.'ye tabancayla ateş açarak boynundan ve bacağından ağır yaralayıp kaçtı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Savaş H. ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Olaydan sonra kayıplara karışan silahlı saldırgan S.A. adlı çocuk, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk Cezaevine gönderildi.