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Çorum'da boşanma aşamasındaki karısının evinin önünde intihar etti

Çorum'da boşanma aşamasındaki karısının evinin önünde intihar etti

ÇORUM’da boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir kişi, karısının kaldığı evin önünde silahıyla hayatına son verdi.

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Olay, Kale Mahallesi Aksaray 18. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.S (43) adlı şahıs boşanma aşamasındaki eşinin evinin önüne gelerek yanında bulundurduğu silah ile hayatına son verdi. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde E.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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