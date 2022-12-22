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Resmi Gazete'de yayınlandı! Sigortaya tabi mevduat tutarı 200 bin TL'den 400 bin TL'ye yükseltildi

Resmi Gazete'de yayınlandı! Sigortaya tabi mevduat tutarı 200 bin TL'den 400 bin TL'ye yükseltildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve iştirak fonu meblağını 2023 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlendi.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TMSF'nin konuya ilişkin kurul kararı kapsamında, Vergi Usul Kanunu'nun yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2023 takvim yılı başında geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlendi.
Karar ile bankada parası olanların, bankanın iflası halinde TMSF tarafından hesap sahibine ödenecek tutar 400 bin lira oldu.

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