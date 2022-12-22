Benzine zam geliyor! Dünkü indirimden fazla zam! 22 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorine 21 Aralık Salı günü gelen çifte indirimin ardından bu gece yarısı benzine zam geliyor. Benzine gelen indirim fazlasıyla geri alınıyor...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin ve motorine 21 Aralık 2022 Salı günü gelen çifte zam fazlasıyla geri alınıyor.

61 kuruş indirim, 67 kuruş zam

Brent petrol 82 dolar bandında işlem görürken, benzinde Cuma gününden (Yarın) geçerli olmak üzere 67 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor. Benzine Salı günü 61 kuruş indirim gelmişti.

Motorine zam var mı?

Motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. 22 Aralık 2022 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.98 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 17.92 liradan satılıyor.