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Asgari ücret belli olmadan etiket fiyatlarını yüzde 100 arttırdılar! Hem de bir gecede

Asgari ücret belli olmadan etiket fiyatlarını yüzde 100 arttırdılar! Hem de bir gecede

Henüz asgari ücrete zam gelmedi ancak beklentisi bile fırsatçıları harekete geçirmeye yetti. Ücretlerde yüksek artış beklentisi ile etiketleri şimdiden değiştirmeye başladılar. Son dönemde zam gelmeyen ürün grubu neredeyse kalmadı.

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Kırmızı et, yumurta, peynir, kuruyemiş, deterjan, içecekler neredeyse zam gelmeyen ürün grubu kalmadı. Asgari ücrete zam gelmeden hepsinin fiyatında artış yaşanması ise büyük tepki çekti. Kasap reyonunda çalışan bir yetkili et fiyatları için “Üzgünüm ama et 200 liradan aşağıya olmayacak” dedi.

Yüzde 100'e yakın zam 

Banyoda mutfakta evin her yerinde temizlik için kullanılan bir çamaşır suyu 2022’ye 19 lira 90 kuruşluk fiyat ile başlamıştı, gün geçtikçe o da zamlandı fiyatı Ekim ayında 32 lira 90 kuruşa, Kasım ayında 37 lira 90 kuruşa, Aralık ayında 42 lira 90 kuruşa yükseldi.

32’li tuvalet kâğıdı ise sadece bir ay önce 120 liraya satılırken bugünkü satış fiyatı ise 200 lira oldu. Hatta bazı market ve markalarda 250 liraya kadar çıktı. Bir kilo çiğ köftenin fiyatı 2 ay önce 49 lira 90 kuruştu Aralık ayında ise 69 lira 90 kuruşa yükseldi.

Gazlı içecekler de zamlandı, 2021 yılında 9 lira 50 kuruş olan bir içecek 2022 yılında artık 30 lira zam oranı yüzde 200’ü aştı.

‘Fiyatlar maalesef çok pahalı’

Elindeki aldığı ürünün şu anda 34 lira olduğunu söyleyen marketteki bir müşteri aynı ürünü daha önce aldığında fiyatının 25 lira olduğunu belirterek ‘fiyatlar maalesef çok pahalı’ dedi.

“Zam beklendiği için toplu alışverişe geldik"

Marketlerde alışveriş yapan diğer müşterilere de mikrofon uzatan Show Haber şu şekilde yanıt aldı:

“Fiyat artışları öncesine kıyaslarsak baya bir var. Asgari ücret zammından sonra yine zam olacağı için zaten yine insanlar kendi bütçesini ona göre ayarlamaya çalışıyor. Ocak’ta da zam beklendiği için toplu alışveriş için geldik biz de daha az etkilenelim diye.”

Sevilay Yılman açıkladı: Asgari ücret 8 bin 200 TL

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Twitter hesabından Erdoğan'ın açıklayacağı asgari ücretin 8 bin 200 TL olacağını duyurdu. Sevilay Yılman, "Bence 10 bin TL'nin altı her halükarda hüsran. Ama duyumlarım 8200 civarı bir rakamı açıklayacak Cumhurbaşkanı… Sizce ne olur?" diye yazdı...

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