Devlet Bahçeli'nin Harosan Erenleri'ne bağışladığı arsaya Cemevi yapılacak Bahçeli adını istemedi

NEVŞEHİR'de 6 dönümlük arsasını Horasan Erenleri Fedarasyonuna bağışlayan Devlet Bahçeli'nin arsasına ne yapılacağı belli oldu. Federasyon arsaya cem evi inşa edecek. Horasan Erenleri Cemevine de Devlet Bahçeli ismini vermek istedi. Ancak Devlet Bahçeli adının verilmesini istemedi. Devlet Bahçeli'nin isminin verilmemesini istememesinin nedeni de ortaya çıktı.

Abone ol

MHP lideri Devlet Bahçeli dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nevşehir'deki yaklaşık 6 dönümlük arsasını Horasan Erenleri Federasyonu'na bağışladığını ilan etmişti. Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin federasyona hibe ettiği arsaya cemevi yapılacağını ve Bahçeli'nin cemevine adının verilmesini istemediğini açıkladı.

Devlet Bahçeli tapuyu verdi

Şahin, AA muhabirine, Bahçeli'nin, federasyona hibe ettiği Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arsanın tapusunu bugün aldıklarını söyledi. Şahin, "Devlet Bey'in makamında aldık. Memurlar da oraya geldi, imzaladık." dedi.

Arsaya Cemevi yapılacak adının verilmesini istemedi

Arsaya cemevi yapılacağını belirten Şahin, Devlet Bahçeli'nin ismini vermeyi istediklerini ama onun kabul etmediğini söyledi. Şahin şu bilgileri verdi:

-"Kendisine, 'buraya ne yapalım' diye sorduğumda 'ne istiyorsanız onu yapın.' dedi. 'Biz orayı sizin isminize layık olacak şekilde bir cemevi yapalım.' dedim. Cemevi olsun, misafirhanesi olsun, yemekhanesi olsun şeklinde bir öneri getirdik.

-'Benim ismimi koymayın, Horasan erenlerinden önemli bir zatımızın ismini koyarsanız memnun olurum.' dedi.

Adının verilmesini neden istemedi?

-Cemevi yapacağız. Hacıbektaş'a da en güzel o yakışır yani. 'Genel Başkanımızın ismiyle yapalım' demiştik ama öyle uygun görmedi. Dedi ki 'ismimi siyaset konusu yapmasınlar.' Saygı duyduk."

Bahçeli kararını böyle duyurmuştu;



MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Merhum hocamız Prof. Dr. Erol Güngör diyordu ki: ‘Nerede evliya kabri varsa orası Türk toprağıdır. Evliyası olmayan yerde Türk de yok demektir.’ Gönül dünyamızın yüksek mimarları, inanç hayatımızın şanlı mihmandarları bizi biz yapan vatan, millet ve iman türbedarlarıdır. Mazi kayıtlarımızın mana ve muhtevası değerlendirildiğinde Anadolu’yu ve Balkanları imar ve ihya eden manevi önderlerimizin Horasan kaynağından doğup Türk-İslam ruhunu elden ele kahramanca taşıdıkları, kararlılıkla tebliğ ettikleri gayet net olarak anlaşılacaktır.

Horasan erenleri bekamızın kilidi, milli ve dini birliğimizin kemer taşıdır. Merhum hocamız Prof. Dr. Ö. Lütfi Barkan’ın ‘Kolonizatör Türk dervişleri’ diye tanımladığı kutlu büyüklerimiz kalpleri fethetmiş, Türk’ün dünyayı ve beşeriyeti kucaklayan mukaddes yüzleri olmuşlardır. Horasan, ‘güneşin doğduğu yer, güneş ülkesi’ diye bilinmektedir. Horasan mukadderat hazinemiz, kardeşlik ve kaderdaşlık hazinedarımızdır. Bizim anlayışımızda mezhep ayrışmasına ve ayrılığına asla yer yoktur. Buna gerek yoktur. Kaldı ki bu makul değildir” ifadelerini kullanmıştı.

Arsa havadan görüntülendi

Haberin ardından Hacıbektaş’ta arsanın yeri ve kim tarafından satıldığı merak konusu oldu. Devlet Bahçeli’nin bahsettiği 5 bin 788 metre karelik arsa Zir Mahallesi 357 ada, 1 parselde yer alıyor. Arsanın yaklaşık 10 yıl önce, Hacıbektaşlı bir vatandaş tarafından, Bahçeli haricindeki 3. bir şahsa satıldığı, 3. şahsın ise arsayı 1 yıl kadar önce Devlet Bahçeli’ye sattığı belirtildi. Bahçelinin Horasan Erenleri Federasyonuna bağışladığı arsa dron ile görüntülendi.