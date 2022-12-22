Ekrem İmamoğlu görevden mi alınıyor! Başsavcılıktan son dakika flaş açıklama geldi...

Son dakika flaş açıklama geldi. Ekrem İmamoğlu ve İBB hakkında terör soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı dosyanın tevdi raporunun teslim edildiğini duyurdu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasına neden olacak terör soruşturmasıyla ilgili son dakika gelişmesi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmiştir" açıklamasında bulundu.

105 belediye çalışanı 'terör iltisaklı' raporu

Muharrem Sarıkaya dünkü yazısında, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da yeni davayı görüştüklerini belirtip şu bilgileri vermişti: Ancak yakın zamanda ikinci bir müfettiş görevlendirilmiş ve Büyükşehir’de yeni bir inceleme başlatılmış. Yine iddialarına göre ikinci müfettiş 105 belediye çalışanını terörle iltisaklı bulduğunu belirten rapor vermiş."

Soruşturma başlatılıp görevinden alınacak

- Üzerinde durdukları böyle bir sürecin başlaması halinde İmamoğlu’nun terör örgütleriyle iltisaklı kişileri işe alıp, onlara destek olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılıp görevinden açığa alınması."

578 sayfalık rapor yazıldı

Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu, TELE 1'deki canlı yayında İBB'ye terör soruşturması açıldığını duyurdu. İBB Başkanı İmamoğlu'nun kurmayları ile birlikte toplantıda olduğunu aktaran Mollaveisoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye yönelik terör soruşturması başlattığını ve bu soruşturma kapsamında 578 sayfalık bir rapor hazırladığını, savcılığın da yaklaşık 500 sayfalık bir iddianame hazırlayarak teslim ettiğini açıkladı.