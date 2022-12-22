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Fatih Terim efsaneler arasına giriyor! Golden Foot ödülü öncesi ayak izi alındı

Fatih Terim efsaneler arasına giriyor! Golden Foot ödülü öncesi ayak izi alındı

Teknik direktör Fatih Terim, dünya futbolunun efsanelerine layık görülen prestijli bir ödülle onurlandırıldı. Altın Ayak Ödülü'nü kazanan deneyimli çalıştırıcının ayak izi, Monaco'da Şampiyonlar Yolu'nda sergilenecek.

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Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, Monaco Prensliği tarafından düzenlenen Golden Foot (Altın Ayak) ödül töreninde efsaneler arasına girdi.

Aktif futbol yaşamını sürdüren 28 yaş üstü oyunculara 2003'ten bu yana verilen ödülün 20'ncisi sahibini buldu. 2022 Altın Ayak Şampiyonlar Ödül Töreni'ne, Monte Carlo kentindeki Grimaldi Forum ev sahipliği yaptı.

Galatasaray'da bir UEFA Kupası ve 8 Süper Lig şampiyonluğu bulunan, A Milli Futbol Takımı'nı ise 2008'de Avrupa 3'üncülüğüne taşıyan Terim, Altın Ayak Efsaneler Ödülü'nü alan ilk Türk teknik direktör oldu.

2022 Altın Ayak Ödülü'nü ise Barcelona'nın Polonyalı santrforu Robert Lewandowski kazandı.

Öte yandan Terim ve onun gibi Altın Ayak Efsaneler listesine giren eski yıldız futbolcular Juan Sebastian Veron ile Emilio Butragueno'nun, tören öncesi ayak izleri alındı. 69 yaşındaki Terim'in ayak izi, Monaco Prensliği'ndeki meşhur Şampiyonlar Yolu'nda yer alacak.

Pele, Maradona...

Altın Ayak Efsaneler Ödülü'nü alanlar arasında Pele, Diego Armando Maradona, Eusebio, George Best, Ferenc Puskas, Gerd Müller, Alfredo Di Stefano, Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer, Eric Cantona, Zinedine Zidane, Paolo Maldini gibi isimler bulunuyor.

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