Büyük İstanbul depremi artık kapıda! En yetkili isim korkutan tarihi verdi

Deprem ve Zemin Mekaniği Uzmanı Serhat Durmuş, Marmara'da beklenen büyük deprem hakkında korkulan senaryoyu açıkladı. İstanbul'da deprem olasılığı, her geçen yıl artıyor diyen Durmuş, şu 3 yıl içerisinde deprem olabilir sözleri ile korkuttu.

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Düzce'de meydana gelen 5,9'luk deprem, akıllara "Büyük İstanbul depremi yaklaşıyor mu?" sorusunu getirdi. Peki uzmanlara göre deprem, İstanbul'a ne kadar yakın? Megakent, depreme hazır mı? Hangi önlemler alınmalı? Yanıtı haberimizde.



Deprem ve Zemin Mekaniği Uzmanı Serhat Durmuş, “Büyük İstanbul depremi, artık çok daha yakın. En son 2019 Eylül’de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem neticesinde Orta Marmara Çukuru’nda kilitlenme zonu hareketi başladı, aslında endişe duyduğumuz şey bu” sözleriyle depremin yaklaşmakta olduğunu belirtti ve ekledi “Benim öngörüm, şu 3 yıl içerisinde deprem olabilir, Marmara zonunun aralığında olacak. Neden bu aralık? Çünkü burada enerji boşalmadı.”

Gözlerse deprem hazırlıkları ve eski yapılarda. İstanbul depremi öncesi uzmanlar, bina stoklarının bir an önce yenilenmesini öneriyor. Aksi takdirde megakent, acı bilançoyla karşı karşıya.