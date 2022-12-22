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Kart sahipleri aman dikkat hepsi silinecek! 31 Aralık son gün

Kart sahipleri aman dikkat hepsi silinecek! 31 Aralık son gün

2022'nin artık son günleri. Kredi kartı, banka kartı ve indirim kartlarında yıl boyunca biriken ve kullanılmayan puanlar yıl sonunda silinecek.

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2022'nin artık son günleri. Kredi kartı, banka kartı ve indirim kartlarında yıl boyunca biriken ve kullanılmayan puanlar yıl sonunda silinecek. Kart sahipleri için son tarih 31 Aralık.

Akaryakıttan gıdaya. Giyimden, kozmetiğe alışveriş kartlarında biriken puanları harcamak için artık son günler. Kartlarda biriken puanlar kimi zaman ücretsiz alışverişe kimi zaman da indirime olanak sağlıyor. Kullanılmadığı takdirde ise biriken tüm para ve puanlar Firma hesabına aktarılıyor.

Kart sahipleri için son tarih 31 Aralık.

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