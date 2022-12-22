Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika 'terör soruşturması' açıklaması! Canan Kaftancıoğlu da var

İBB hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'terör' dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildiğinin açıklanmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Yakında Gaziosmanpa'da gittiği kahvede selam verecek adam bulamayacak" diyen İmamoğlu, "Bu tür işlere başvurması nafile, ok yaydan çıkmıştır. Bu memlekette değişim olacaktır" ifadelerini kullandı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'de ziyaret etti. İstanbul Başsavcılığı'nın "İçişleri Bakanlığı'nın İBB raporu teslim edildi" açıklamasının hemen ardından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu kameraların karşısına geçerek ortak açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bu tür işlere başvurması nafile, ok yaydan çıkmıştır. Bu memlekette değişim olacaktır. Zamanı şimdi" diye tepki gösterdi. İşte Ekrem İmamoğlu'nun o açıklamasından satır başları...

Hukuk tarihi açısından vahim

- Hukuktaki tarafının vahameti açısından bu altı çizilmesi gereken bir olay. Bu zaman dilimine dahil olduğunuzda hiçbirimiz herhalde bunun çok kolay, pamuklar içinde, çok renkli, çok romantik bir diyalogla geçeceğini tahmin ediyorum hayal etmemiştir. Bunun yüksek dozda mücadeleci, yüksek dozda kavgalı geçeceğini düşünmüştür.

'Sonradan bakan olmuş' diye kimi kastetti

- İsim vermeyeceğim. Sonradan bakan olmuş, milletvekili olduğunda, eskiden de tanıştığım birisiyle, 2015 Haziran-Kasım arasında yaşananlar... Haziran ayında seçim olmuştu. Yeni milletvekilleri seçilmişti. O sırada tesadüf oldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydım. Ankara'dan dönüyordum. Uçakta yanıma o şahıs oturdu. Tebrik ettim.

O kişiye dedim ki...

- Aynen şunu söyledim. Türkiye'nin önüne fırsat doğdu. Böylesi yüksek oranlı koalisyon muazzam bir restorasyon dönemi, hukukun iyileştirilmesi dönemini yaşatabilir.

- Ülkemizin farklı noktalarda da nasıl tutum aldıklarını da görüyoruz. Bu nerede demokraside, hukukta, devletin farklı kademelerinde, atanmış bakanlarında.

Bu yargı kararına imza atanların çocukları...

- Bu yargı kararına imza atan hakim-savcıların çocukları için de çalışacağız. Biz onların çocukları hukuksuzluklarla muhatap olmasın diye de kazanmak zorundayız.

- Bu siyasi kararın karşısında sadece bizim ilişkilerimizi konuşmaya, konuşturmaya çalışan akıl, karar hakkında konuşmuyor.

Selam verecek adam bulamayacaklar

- Dün itibarıyla uydurma bir terör soruşturmasının savcılığa başvurma hali var. Birkaç gün önce malum bakan çıkıp 'şöyle olursa görevden almam ama şu hallerde alırım' dedi. Bu ne kibir, bu ne aymazlık? Bu dil ve bu akıl Gaziosmanpaşa'da gidip çay içecek kahvehane bulamayacak. Selam verecek adam bulamayacak.

Akıl yoksunu akıldan çıkan....

- Ben milletimin vicdanını biliyorsam, o adalet yoksunu akıldan çıkan bu sözlerden sonra gelecek ile ilgili tarifim net. Ama ben hangi köye gitsem misafir olabileceğimi biliyorum. Bu tür işlere başvurması nafile, ok yaydan çıkmıştır. Bu memlekette değişim olacaktır. Zamanı şimdi. Önünde hiçbir engel tanımayan milyonlarca insan var.

- Bu karara otomatik olarak yanlıştır diyen vicdanı yüksek bir millete sahibiz. Yüzde 10-12 seviyesinde hırsı aklının önünde insanlar olabilir. Ama biz milletimizin yüce duygularına inanıyoruz. Milletin adaletinde karşılık bulmayan karar bizim vicdanımızda da yok hükmündedir.

- Biz dünden fersah fersah daha güçlü, kararlıyız. Biz buraya geldiğimiz gün ceketimizi alıp çıkacak gibi görev yapıyoruz. Birileri gibi doldurup çıkacak gibi görev yapmıyoruz. Koltuktan güç alan insanlar değiliz, o koltuğa güç katmaya gelen insanlarız.

Sahaya daha güçlü çıkın

- İnsanın kendi siyasi ailesi en büyük güç aldığı kaynağıdır. Sayın genel başkanımızın Ankara'da gösterdiği derin sıcaklığa teşekkür ediyorum. Saraçhane'de liderlerin katkı sunması beni çok mutlu etmiştir. Büyük bir mutabakatla, muhalefetin güçlü duruşuyla bu aklı tarihin derinliklerinde bırakıp güçlü bir geleceğe bakacağız. Dünden daha kabul gördüğümüzü unutmayın. Sahaya daha güçlü çıkın. Toplumun bir kısmı ne olduğunu bilmiyor olabilir.

- Siyasetin önüne engel koyup engellemek istedikleri kişiler, gruplar var. 7/24 çalışmanın zamanı.