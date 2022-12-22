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Kargoya verilen derin dondurucuda bulundu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kargoya verilen derin dondurucuda bulundu!

DİYARBAKIR'da gönderilmek üzere hazırlanan derin dondurucuda 93 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

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Ekipler tarafından Diyarbakır'dan kargoyla İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatının kargo şirketi üzerinden yapılacağı tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda, kargo gönderisi olan derin dondurucuda yapılan aramada 64 kilo 350 gram toz esrar ve 29 kilo 300 gram kubar esrar bulundu. 

Olaya ilişkin şüpheliler M.Ö. ile M.K. gözaltına alındı. M.Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, M.K. ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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