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Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammını açıklıyor! Açıklama saat kaçta asgari ücret kaç lira oldu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammını açıklıyor! Açıklama saat kaçta asgari ücret kaç lira oldu:

7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili sona gelindi. Dün gece yarısı Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'le asgari ücret konusunda son toplantıyı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün rakamı açıklayacak. Açıklamanın öğye saatlerinde yapılması bekleniyor. Türk-İş'in 9 bin TL resti işe yaramadı. Asgari ücretin 8 bin 200 lira olarak açıklanması bekleniyor...

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Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak olan zam miktarı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. A Haber'in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yapılacak olan zam miktarını öğle saatlerinde açıklayacak.

Gece saatlerinde Bakan Bilgin'le toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti. Kritik görüşme sona ererken artık gözler bugün Erdoğan'ın açıklayacağı rakama çevrildi.

Türk-İş'in 9 bin TL teklifine ret!

Türk-İş son toplantıyı "9 bin TL'nin altındaki rakama imza atmayız" diyerek terk etmişti. Erdoğan ise bu teklifi "Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur" diyerek kameralar karşısında reddetmişti. 

Sevilay Yılman açıkladı: Asgari ücret 8 bin 200 TL

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Twitter hesabından Erdoğan'ın açıklayacağı asgari ücretin 8 bin 200 TL olacağını duyurdu. Sevilay Yılman, "Bence 10 bin TL'nin altı her halükarda hüsran. Ama duyumlarım 8200 civarı bir rakamı açıklayacak Cumhurbaşkanı… Sizce ne olur?" diye yazdı...

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