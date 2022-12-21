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1 günlük bebeğini komşu kapısına atan anne bulundu! Yasak ilişki bebeği sanıldı gerçek şaşırttı

1 günlük bebeğini komşu kapısına atan anne bulundu! Yasak ilişki bebeği sanıldı gerçek şaşırttı

BURDUR'da yeni doğan kız bebeğini komşu kapısına terk eden anne M.Y.'nin ifadesi pes dedirtti. Hipotermi geçirdiği belirlenen bebeğin hastanede tedavi görürken, herkes bebeğin babasının farklı olabileceğinden kuşkulandı. Polis anneyi bulunca ortaya çıkan gerçek şaşırttı.

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BURDUR'da 19 Aralık'ta terk edilmiş halde bulunan bebeğin annesi, yapılan araştırmalar sonucu bulundu. 33 yaşındaki anne M.Y.'nin evli olması sebebiyle bebeğin babasının farklı biri olabileceği akıllara geldi. Polis annenin ifadesini alınca ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Anne, bebeğin kocasından olduğunu ve eşinden korktuğu için tek başına doğum yaptığını ve çocuğu komşusunun evinin önüne bıraktığını söyledi.

Burdur'un Karacaören köyünde oturan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, 19 Aralık sabahı evinin önünde battaniyeye sarılı bir bebek gördü.

Bebek tedavi altında

Çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hipotermi geçirdiği belirlendi. Yeni doğan kız bebek, buradaki ilk tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuvöze alınan bebeğe antibiyotik tedavisi uygulanıyor.

Bebeğin babası eşi

Çalışma başlatan jandarma, bebeği doğurup, sokağa terk eden kişinin M.Y. (33) olduğu belirledi. Ekiplerce dün gözaltına alınan, evli ve 3 çocuğu daha olan M.Y. ifadesinde, bebeğin eşinden olduğunu belirtti.

Eşinden korkup komşusunun kapısına bırakmış

Eşinden korktuğu için tek başına dünyaya getirdiği bebeği, bakabileceğini düşündüğü komşusunun evinin önüne bıraktığını anlatan M.Y., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Bebeğin tedavisinin ardından aileye teslim edileceği bildirildi.

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