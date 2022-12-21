Pakize Suda hayatını kaybetti! Son hali yürek burkmuştu! Pakize Suda kimdir eşi ve çocukları...

Pakize Suda'dan sanat dünyasını üzen bir haber geldi. Usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pakize Suda henüz 17 yaşındayken Ege güzeli seçilmişti. Birçok dizi ve televizyon programında rol alan Pakize Suda'nın son halleri herkesi üzmüştü...