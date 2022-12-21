Pakize Suda hayatını kaybetti! Son hali yürek burkmuştu! Pakize Suda kimdir eşi ve çocukları...
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SON görüntüleriyle herkesi üzen sanatçı Pakize Suda'dan acı haber geldi. Pakize Suda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti... Pakize Suda'nın hastalığı neydi?.. Pakize Suda nerede vefat etti?..
Pakize Suda'dan sanat dünyasını üzen bir haber geldi. Usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pakize Suda henüz 17 yaşındayken Ege güzeli seçilmişti. Birçok dizi ve televizyon programında rol alan Pakize Suda'nın son halleri herkesi üzmüştü...
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Bir dönem ekranları kasıp kavuran Pakize Suda'nın son hali sevenlerini üzmüştü...
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Pakize Suda bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyordu.
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Oyuncu, yazar ve şarkıcı olan Suda, 70 yaşında tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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